«Из-за таких водителей я чуть не перевернулся»: в Красноярске «наказатель» отстреливал нарушителей ПДД

В Красноярске «наказатель» отстреливал нарушителей ПДД. Стоп-кадр видео МВД

- Я чуть не погиб из-за таких, как эти, - рассказывает все, как на духу, 38-летний житель Красноярска. Скрывать ему уже нечего, отпираться бесполезно, ведь поймали его с поличным. – Я задержан за стрельбу из пневматической винтовки по стеклу автомобиля. Стрелял, чтобы наказать, насколько в моих силах, за нарушение правил дорожного движения. Когда-то меня подрезали, я чуть не перевернулся. Причем подрезали, таким же образом: перестроились из третьего ряда, когда я двигался во втором по прямой.

В первый раз «стрелок» вышел на охоту еще в июле. Но тогда просто промелькнуло сообщение в соцсетях, о котором вскоре забыли. А тут, несколько дней назад, в популярном паблике «ЧП Красноярск» появилось видео – очевидец записал его на регистратор: вот с проспекта налево, в сторону Предмостной площади (туда, где автостоянка для машин и автобусов) сворачивает иномарка и – бах – рядом с водителем стекло разлетается на мелкие осколки. Водитель в шоке, позади него со стороны пассажирского сидения, в окне зияет отверстие от пули.

А подписчики уже комментируют: «Ну, мужик, ты попал – нарушил ПДД и получил пулю». И неизвестного тут же окрестили «ворошиловским стрелком» - наказывает, оказывается, тех, кто неправильно ездит. И ведь все пять случаев – как раз по одному сценарию. К счастью, никто не пострадал.

В заднем стекле иномарки - след от пули, стекло со стороны водителя вообще вылетело. Фото: ЧП Красноярск

Полиция устроила на «наказателя» охоту, определили место, откуда он мог отстреливать нарушителей. А тот сменил место. Перебрался на другой берег: на такую же оживленную улицу Партизана Железняка, где поток транспорта поворачивает на Октябрьскую и дальше – в Покровку и Северный. Здесь он нашел свою новую мишень – темную «Тойоту Кресту», которая поворачивала налево через две полосы.

И тут удача ему изменила: «наказателя» задержали. При нем было то самое пневматическое оружие, которое эксперты поначалу никак не могли определить по характеру следов. И оптический прицел. Ездит он на машине Nissan X-Trail. Где и кем работает, пока выясняем.

Итого у него за счету 6 случаев. А может быть и больше. Последний потерпевший, тот самый водитель «Тойоты Кресты» с Партизана Железняка, он ведь не обратился пока в полицию. Вдруг есть и другие, кто решил не заявлять.

Пневматические ружье с оптическим прицелом нашел в интернете. Фото: пресс-служба МВД

На «наказателя» завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальный срок наказания – до 5 лет. Но ему вряд ли дадут максималку – никто ведь физически не пострадал. Но потерпевшие могут предъявить ему гражданские иски на материальный и моральный ущерб, а это будет серьезная сумма.

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