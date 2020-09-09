«Помочь людям – наша задача»: краевым пожарным и спасателям вручили новую технику

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Вручение спасателям сертификатов и ключей на пожарно-спасательную технику состоялось 2 сентября на торжественной церемонии.

Все оборудование приобретено по краевой программе «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края». Новая техника позволит повысить эффективность реагирования на ЧС, проведения спасательных и профилактических работ.

- Мы живем в уникальном, красивом, но суровом и сложном крае. И чрезвычайные происшествия, природные или техногенные, к сожалению, случаются, - сказал губернатор Александр Усс. - Чтобы своевременно и качественно работать в этих ситуациях, нужен не только профессионализм, мужество, но и достойное современное оснащение. И эта серьезная партия добротного оборудования, автомобилей будет служить красноярцам. Желаю вам, прежде всего, удовлетворения от благородного дела, которому вы служите, а всем красноярцам - уверенности в нормальной спокойной жизни.

Огонь не подпустим

Первое, что бросается в глаза на площадке, где стоит новая техника, - ряд огромных красных КамАЗов. Шесть пожарных автоцистерн тяжелого класса. Они могут использоваться и самостоятельно, и как насосная станция при совместной работе с другими автоцистернами. Характеристики впечатляют: мощность - 300 «лошадок», запас воды - 8000 литров, число мест боевого расчета – 3 человека, напор насоса – 100 метров.

Новые автомобили повышенной проходимости, не забуксуют. Запас воды можно пополнять из открытого водоема – меньше чем за 10 минут, или заправиться из водонапорной башни или гидранта.

- Такой техники у нас еще не было! Плюс новых машин – большой объем воды. Представьте, на пожарном ЗИЛ-130 всего 2,5 тонны воды, расход за 10 минут, а потом на 30-40 минут машина уходит на заправку. Теряем много времени, пожар-то продолжается, - подсчитывает Николай Чирик, водитель пожарного автомобиля из села Парная Шарыповского района. – У новой техники – 8 тонн, а это уже на полчаса работы с одним стволом.

В районе мы первыми выезжаем на вызов. При сложных пожарах новая машина поможет дольше сдерживать огонь. Пока мы его держим, успеет подъехать федеральная пожарная служба, Шарыповский гарнизон МЧС.

Последние 2-3 года пожарные подразделения в крае обновляются, строятся новые. В 2018 году построена и укомплектована часть в Овсянке. В этом году запущена в работу часть в поселке Березовский Березовского района. В конце сентября будет введена в строй в Приморске Балахтинского района, к концу года – в Ужурском районе, поселок Озеро Учум. В течение 5 лет запланировано ежегодное приобретение по 8-10 пожарных машин.

- В следующем году нам исполнится 15 лет, и от всего коллектива, а это 850 человек по краю, я хочу выразить сердечную благодарность губернатору Александру Уссу, - отметил директор КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Ромазан Ибрагимов. – Безопасность населения не остается без внимания. Специфика нашей работы в том, что мы тушим пожары именно в сельской местности, и такая техника, высокопроходимая, объемная, - большое подспорье.

Комфорт как в автомобиле

Две аэролодки «Север-650» отправились в Богучанский поисково-спасательный отряд и Енисейское поисково-спасательное отделение.

Завод-изготовитель лодок находится в Красноярске. Здесь на большом производстве делают по 20 аэролодок в месяц.

«Север-650» - разработка с уникальным конструктивом: высокий уровень комфорта кабины, большая грузоподъемность, плоское дно, большого диаметра баллоны и особенное строение чешуи дна.

Двигатель находится сверху, можно идти по любой поверхности - песок, лед, снег, шуга, порожистые реки, галька.

Поэтому такие плавсредства подходят под любые задачи и пользуются спросом у спасателей и подразделений МЧС. У лодок есть грузовая платформа: в кабине люди сидят как в салоне автомобиля, а весь груз снаружи.

- Я из Богучан, с Ангары, лодка очень пригодится, - рассказывает исполняющий обязанности начальника Богучанского поисково-спасательного отряда Сергей Кульков. – Весной или осенью, когда идет ледоход, высокая вода или лед еще тонкий, на другой технике невозможно добраться с одного берега на другой, а эта лодка как раз для таких целей. Скорость по воде – до 80 километров, а по снегу – все 120. Ей не страшны мели, она и по мелководью пойдет, и по глубокой воде. Вместимость – 6 человек внутри, и при необходимости 2 человека на верхней площадке. Как будем использовать? Выезды на аварийно-спасательные работы: в воду провалился кто-то или забрать со льда, с острова, с другого берега реки. Хотелось, чтобы таких ситуаций было поменьше, но от них никуда не денешься. Помочь людям – наша задача, а с такой техникой это можно сделать эффективнее. Сейчас обучим судоводителей и будем пробовать, испытывать.

Защита от холода или взрыва

Гидрокостюмы «Сибирь» российского производства позволяют работать даже зимой. Водолазы надевают утеплитель из верблюжьей шерсти и водолазный костюм толщиной 6 мм, что позволяет комфортно себя чувствовать на любых глубинах. Количество пополняется каждый год. В следующем году запланирована покупка еще 6-8 костюмов.

Для предотвращения возможных взрывов и для защиты от них спасатели получили различные устройства.

Сверхмощный высокочастотный подавитель радиосигналов помогает нейтрализовать любые сигналы - wi-fi, радиосигналы и сигналы сотовой связи – в радиусе 150 метров от объекта. Если обнаружен предмет со взрывчаткой, то активировать его будет невозможно ни с какого устройства.

Еще один прибор – детектор паров взрывчатых веществ МО-2М – анализирует воздух вокруг предмета, при обнаружении паров взрывчатых веществ на мониторе будет информация – внимание опасность, шкала и какое именно вещество обнаружено. А во взрывозащитном костюме «Буча» специалист может подойти к опасному предмету, костюм защитит от поражения.

- Я уже 13 лет руковожу КГКУ «Спасатель». Все начиналось с того, что укомплектованность техникой была ниже 25%. Сейчас – и техники, и оборудования на 70%. Причем техника новая, современная, позволяющая спасателям выполнять задачи в любых условиях, - сказал директор КГКУ «Спасатель» Александр Кобец. – Техника отправится в Богучаны, Лесосибирск, Шушенское… География различная! В июле исполнилось 10 лет со дня создания Богучанского поисково-спасательного отряда, и я рад, что сегодня ребята из рук губернатора получили подарок. Хочу сказать спасибо губернатору, правительству края, депутатам Законодательного собрания, которые оказывают внимание нашему учреждению.

КСТАТИ:

Куда еще отправили технику

Средства на обновление материально-технической базы спасателей и пожарных - более 100 млн рублей - выделили из регионального бюджета.

- Эхолот-картплоттер Hummingbird Helix-9 для поиска объектов на глубине 25 метров получили 7 подразделений КГКУ «Спасатель».

- Различное водолазное оборудование на водолазные станции Красноярского, Дивногорского, Зеленогорского ПСО и Лесосибирской спасательной станции.

- Аварийно-спасательный автомобиль на базе Ford Transit – КГКУ «Спасатель».

- Аварийно-спасательный автомобиль на базе УАЗ и снегоход «Буран» для Богучанского ПСО.

- Взрывозащитный комплект, детектор паров взрывчатых веществ, мультичастотный подавитель сигналов для Красноярского ПСО.

- Мотолодка для Минусинского ПСО.

-Гермокостюм спасателя – для 8 подразделений КГКУ «Спасатель».

- Гидролокатор «Наутилус» для водолазной станции Краснотуранской спасстанции.