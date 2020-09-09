Ждем большой урожай

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Уборочная кампания-2020 в Красноярском крае в самом разгаре. Больше трети плана выполнено: зерно собрали с площади свыше 360 тыс. гектаров, всего – более 1 млн тонн при урожайности около 32 центнеров с гектара. По всем показателям текущий год превосходит прошедший.

Качество жизни

Губернатор края Александр Усс оценил ход уборочной в Ужурском и Балахтинском районах.

- Показатели стабильно растут, в том числе за счет качественных технологий. И в этом году, если погода не преподнесет неожиданностей, то нашим урожаем будет гордиться не только край, но и вся Сибирь, - отметил губернатор.

Хозяйство «Солгон» в числе первых в Ужурском районе: поля убраны более чем наполовину, урожайность высокая - 54,3 центнера с гектара.

Здесь заботятся не только о развитии комплекса, производительности труда, но и о бытовых условиях сотрудников, качестве их жизни. В селе Солгон строится жилье для специалистов предприятия и гостей поселка. Уже готова стройплощадка для большого оздоровительного комплекса, где разместится бассейн на 48 человек, зал борьбы с двумя борцовскими коврами на 20 человек, кабинет физиотерапии.

Директор АО «Солгон» Борис Мельниченко рассказал, что предприятие на условиях частно-государственного партнерства строит и приобретает жилье для своих работников. Это помогает привлечь квалифицированных работников, молодых специалистов. И помогает улучшить условия труда и жизни.

Служебное жилье строится с привлечением субсидий из краевого бюджета. В прошлом году выделили около 5,5 млн рублей, в 2020 году – 3,2 млн рублей. Кроме того, средства на улучшение жилищных условий работники получали лично.

- Крупные хозяйства в селе при помощи государства способствуют социальному развитию. Села не должны уступать городам. Их нужно развивать, благоустраивать, строить жилье, больницы, культурные учреждения, - сказал Александр Усс. – Это обязательное условие предоставления полноценной государственной поддержки. А в крае поддержка села измеряется в миллиардах. Предоставление субсидий должно быть связано с ответственностью самих предприятий за свои трудовые коллективы и за населенные пункты, где они работают.

Больше молока и мяса

Второе село, где побывал губернатор, - Огур Балахтинского района. Доля местного аграрного предприятия ЗАО «Сибирь» в производстве мяса в районе – более 20%, а молока почти половина – 40%. Масштабы у «Сибири» большие: в год более 5 тысяч тонн молока, 300 тонн мяса, 100 тонн колбасных изделий. Чтобы разнообразить производство мясной продукции и расширить ассортимент, предприятие готовится открыть новый убойный пункт и цех по переработке мяса.