Афиша Красноярска на неделю с 9 сентября 2020 года: куда пойти на первые концерты

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра

Первый публичный концерт после длительного периода ограничительных мер дал 31 августа Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Его посвятили врачам, социальным работникам и волонтёрам, активно работающим в период пандемии.

А на все следующие концерты можно купить билет. Итак, выбираем, куда пойти после долгого перерыва.

Денис Мацуев 6+

В программе сольного концерта: классика романтизма середины XIX века, поздний романтизм конца XIX – начала XX века в лице Чайковского, Рахманинова, модернизм Стравинского, «Детские сцены» Роберта Шумана. Прозвучит и шедевр Сергея Рахманинова «Вариации на тему Корелли».

Продолжительность 1 час, 1 отделение.

Большой зал Филармонии

Пр. Мира, 2Б

17 сентября, 17.30, 20.30

Билеты 1200-3200 рублей.

Денис Мацуев и Красноярский симфонический оркестр

Программа:

Мендельсон. Симфония № 4 ля мажор «Итальянская», op.90

Шопен. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор, op.21

Продолжительность 1 час, 1 отделение

Большой зал Филармонии

Пр. Мира, 2Б

18 сентября, 17.30, 20.30

Билеты 1500-3200 рублей.

Витражи. Андрей Бардин (орган) 12+

Лауреат международных конкурсов органист Красноярской краевой филармонии Андрей Бардин открывает творческий сезон новой программой «Витражи».

Идею этого концерта подсказало название музыкального цикла «Соборные витражи» Зигфрида Карг-Элерта — немецкого композитора, органиста и педагога начала XX века.

Прозвучат и пьесы из цикла Оливье Мессиана «Вознесение», посвящённого празднику Вознесения Господня. Также в программу вошла музыка из цикла Анри Мюле «Византийские эскизы».

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

12 сентября, 19.00

Билеты 300—500 рублей.

Формула джаза 0+

Свободный балет Валерия Терешкина представит известные и немного забытые постановки. Например, артисты исполнят номер «Ангола» на музыку Вальдемара Бастоса (ангольский певец и композитор), десятиминутную сюиту «Афро-мотивы» под живую музыку, написанную самим балетмейстером Валерием Терёшкиным. Увидит публика мини-балет — аллегорию «Семь картин Пауля Клее» на музыку китайского композитора Тан Дун и Игоря Корнелюка.

Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения.

Большой зал Филармонии

Пр. Мира, 2Б

20 сентября, 19.00

Билеты 250-350 рублей.

«Бэби-филармония»

Занятия состоятся в просторном Зале Торжеств филармонии.

Для самых маленьких (до года):

10, 11, 12 сентября, 11.00, билеты 360 рублей.

Органный абонемент "В мире сказок". Сказка "Манекены"

13 сентября, 15.00, билеты 220-280 рублей.

С 1 года до 2 лет

17, 18, 19 сентября, 11.00, билеты 180 рублей.

Музыкотерапия для будущих мам: музыка и малыш". Евгения Фаст

19 сентября, 15.00, цена 400 рублей.

Детский абонемент "Сказки с оркестром"

20 сентября, 11.00, билеты 200 рублей.

Детский абонемент «Музыкальная академия» Урок №1.

20 сентября, 12.00, билеты 250-300 рублей.

Бэби-филармония с 2 года до 3 лет

24, 25, 26 сентября, 11.00, билеты 180 рублей.

"Летучий корабль". Вероника Махотина и группа "Мэйнстрим-бэнд"

26 сентября, 17.00, билеты 220-260 рублей.

Литературный театр. Интерактив и спектакль "Тридцать восемь попугаев"

27 сентября, 11.00, цена 220-260 р.

Органный абонемент "Что за прелесть эти сказки!"

27 сентября, 15.00, билеты 220-280 рублей.

В Абакане: Жасмин 6+

Жасмин выступит в Абакане впервые и представит шоу «Жасмин. Весна», приуроченное к 20-летию творческой деятельности певицы.

Абаканский Дворец Молодежи (АДМ)

ул. Дружбы Народов, 22

18 сентября, 18.00

Билеты 800-3500 рублей.

Куда еще пойти

Фестиваль пешеходных экскурсий

Этот подарок горожанам приготовила краевая научная библиотека в честь своего 85-летия. Все 14 экскурсий бесплатные, но записаться нужно заранее по тел. 211-36-42, +7 923 331–45–57 (в рабочие дни с 9 до 18) или e-mail: per@kraslib.ru

Продолжительность экскурсий 50-60 минут. В группе только 10 человек, место сбора будет оговорено при записи.

12 сентября

«Вдоль по улице Ленина». Начало в 11.00

«По главному проспекту города». Начало в 12.00

«Культурный квадрат». Начало в 13.00

«От Покрова к Благовещению». Начало в 14.00

«Теребиловка. Слобода из криминальной хроники». Начало в 15.00.

«В поисках Пушкина». Начало в 16.00

«Скромное очарование исчезающего времени. По улице Академика Вавилова». Начало в 17.00

13 сентября

«Деревянное кружево Красноярска». Начало в 11.00

«Квартал исторической застройки». Начало в 12.00

«От исторической аптеки до первого института». Начало в 13.00

«Теребиловка. Слобода из криминальной хроники». Начало в 14.00

«Театральный Красноярск». Начало в 15.00

«Красноярская стрелка». Начало в 16.00

«Культурный квадрат» (на английском языке). Начало в 17.00

Забег «Улетная пятерка» 14+

Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского отметит 40-летие уникальным событием - благотворительным забегом на дистанцию 5 км по взлетно-посадочной полосе.

Он уникален тем, что будет проходить в действующем аэропорту, где гости смогут увидеть производственные процессы и взлёты-посадки во время ожидания, а также после завершения старта.

Каждый участник при регистрации оплачивает стартовый взнос в размере 500 рублей и при желании может внести дополнительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены в фонд «От сердца к сердцу» на приобретение инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом.

В забеге смогут принять участие 1000 человек и каждый получит в стартовом пакете индивидуальный номер с чипом электронного хронометража и сувениры от международного аэропорта Красноярск, а медали финишера будут ждать каждого, преодолевшего дистанцию.

Форму регистрации на забег и все подробности на сайте krasmarafon.ru

26 сентября, с 10.00

Мама, я в кино 0+

Гостей кинотеатра под открытым небом ждут теплые пледы, удобные зрительские места и интересные фильмы. Каждые три дня в кинотеатре «Мама, я в кино» будут иметь свою тематику — семейные вечера, стиль «ретро» и многое другое.

Сквер Серебряный

Ул.2-я Хабаровская ул., 8А

С понедельника по субботу с 18.00 до 22.00.

До 19 сентября

Вход свободный.

Чемпионат Высшей хоккейной лиги среди мужских команд. Сезон 2020/2021

ХК «Сокол» (Красноярский край) – ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Платинум Арена Красноярск»

ул. Лесников, 21

13 сентября, 17.00

Акция «КиноСреда»

Новая акция «Енисей кино» – это еженедельные показы отечественных и зарубежных кинолент.

Расписание показов:

9 сентября, 19.00 – «Война Анны» (реж. Алексей Федорченко, 2018, 12+)

16 сентября, 19.00 – «Зеленая книга» (реж. Питер Фарелли, 2019, 16+)

23 сентября, 19.00 – «Расправь крылья» (реж. Николя Ванье, 2019, 6+)

30 сентября, 19.00 – «Ржев» (реж. Игорь Копылов, 2019, 12+)

«Енисей кино»

Ул.Пролетарская, 153

Каждую среду, 19.00

Билеты 100 рублей.

Лондонский международный анимационный фестиваль "LIAF-2020"

Короткометражная анимация Великобритании, Швейцарии, Чехии, США, Венгрии.

Вот только некоторые фильмы из программы?

ГРАВИТАЦИЯ

В крошечном городке постоянно меняется гравитация. Розу то поднимает в воздух в «легкие» дни, то опускает на самое дно в дни «тяжелые». Розе просто необходимо найти что-то, за что можно держаться, найти баланс.

ОДИНОКАЯ ОРБИТА

Устроившись на работу мечты, инженер спутниковой связи пытается не раствориться в одиночестве, пересматривая старые видео и общаясь в чате с друзьями. Тем временем один из спутников выходит из строя и покидает орбиту Земли, лишая человечество связи на неопределенный срок.

СИМБИОЗ

Обманутая жена начинает следить за своим мужем и его любовницами. В процессе ее ревность трансформируется в искреннее любопытство.

НОВЫЙ ГОД

Действие фильма происходит сразу в двух временных точках. В 1999 году, в котором главный герой, боящийся апокалипсиса, готовится встретить 2000. И в далеком будущем, где девушка изучает азы религии, основанной на артефактах, оставленных тем самым главным героем в 90-х. Каким же будет это будущее?

Дом кино

Пр. Мира, 88

С 10 сентября

Билеты 100-200 рублей.

Флешмоб #ПОЗДЕЕВУ20

В этом году исполняется 20 лет со дня установки одного из известнейших памятников Красноярска — Андрею Поздееву. Его открытие 27 сентября было приурочено ко дню рождения художника.

В честь этой даты Дом искусств запускает флешмоб #ПОЗДЕЕВУ20.

Для участия нужно сделать оригинальное фото с монументом, выложить в соцсети с хэштегами #Поздееву20 и #домискусств24, а также отметкой @domiskusstv в Instagram.

Итоги подведут 27 сентября. Авторы самых оригинальных фото получат памятные подарки от Дома искусств

Ископаемые — огонь!

На новой выставке посетителям расскажут об органической, неорганической, космической и религиозной теориях происхождения черного золота, о том, насколько разными бывают привычные нефть и уголь.

Посетители смогут нарисовать нефтью рисунок на память и увидеть пример того, как экологи борются с ее разливами с помощью новейших адсорбентов.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (391) 252-29-46. Посещение музея — только в масках.

Музей геологии Центральной Сибири

Пр. Мира, 55

До 25 сентября.

Вход свободный.