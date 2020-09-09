Александр Усс: «В крае создается сеть высокотехнологичных медицинских центров»

Медцентр для лечения пневмонии в Ачинске - один из семи строящихся в России. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время рабочей поездки по западным районам региона проверил, как работают и строятся медицинские центры.

Если дома не вылечить

В Ачинске в апреле 2020 года начали строить медицинский центр для пациентов с внебольничной пневмонией. Средства на создание медучреждения выделила компания РУСАЛ. Прошедшей весной, когда пандемия только начиналась, Александра Усс и Олег Дерипаска, основатель РУСАЛа, обсудили проблему распространения коронавирусной инфекции. Итогом встречи стало решение о строительстве больницы. В России строится всего семь подобных центров для лечения пневмонии, которую нельзя перенести амбулаторно. На центр в Ачинске и оборудование его техникой потратили 400 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Каким будет центр:

- В новом здании предусмотрено все, чтобы не допустить распространения заболевания, использованы различные степени защиты и профилактики. Здание окружено открытой галереей для транспортировки пациентов, чтобы не было пересечения потоков людей. Кроме того, все помещения снабжены современными системами очистки воздуха и стоков.

- Центр рассчитан на размещение 30 человек, но при необходимости количество можно увеличить до 60. Для пациентов предусмотрены изолированные боксы с индивидуальными входами.

- В учреждении будут работать приемно-диагностическое отделение, отделения реанимации и интенсивной терапии с высокотехнологичным медицинским оборудованием – аппаратами мультиспиральной компьютерной томографии, ИВЛ, УЗИ экспертного класса, для лабораторной и функциональной диагностики.

Сейчас в центре завершается внутренняя отделка помещений, на очереди – монтаж оборудования и обустройство территории.

Похожую больницу строят и в Богучанском районе. Выбор территорий не случаен: в этих районах действуют крупные предприятия с большим числом сотрудников. Поэтому специализированная медицинская помощь должна быть доступной и качественной. Кроме того, такие центры снимут нагрузку с обычных поликлиник и больниц.

- Центры создаются таким образом, что после того, как эпидемиологическая обстановка станет лучше, их можно будет перепрофилировать в иммунологические центры, - подчеркнули в компании РУСАЛ.

Александр Усс отметил качественную работу строителей, помощь муниципалитета и руководства компании.

- Работы на стройке идут быстро и качественно, центр практически готов за несколько месяцев. Это модульное здание, изготавливается из быстровозводимых конструкций. Но по качеству и долговечности не уступает стандартным зданиям, - сказал губернатор. – Надеемся, в ноябре медцентр сможет принять пациентов. Пока это будут пострадавшие от коронавирусной инфекции. А когда эпидемия закончится, учреждение начнет работать как иммунологический центр, и это будет хороший подарок не только Ачинску, но и близлежащим территориям.

А в Шарыпове уже начал работать Центр современной кардиологии. Его построили на базе городской больницы. Учреждение рассчитано на 10 специализированных мест для лечения острого коронарного синдрома и 6 – реанимации. Всего в год в центре помощь будут получать не менее 350 пациентов с острым коронарным синдромом, также здесь можно сделать не менее 300 коронарографий. Лечиться в центре смогут пациенты шарыповской, ужурской, новоселовской, балахтинской районных больниц, а также шарыповской городской.

- Политика края – развитие территорий, в том числе и отдаленных. Поэтому в регионе разворачивается сеть центров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Центр в Шарыпове позволяет организовать кардиологическую помощь, помогает спасать жизни жителей не только города, но и ближайших районов. Его появление – это огромный шаг вперед для целой группы территорий, - сказал Александр Усс.

Отметим, что не так давно медцентр построили в Норильске, в планах – создание центров в Лесосибирске и Минусинске.