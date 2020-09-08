Мошенники вымогают деньги за замену электросчетчиков. Эксперт рассказал, как не попасться на их уловки

Рассказываем, как не попасться на уловки мошенников, которые ходят по квартирам и предлагают замену автоматов Фото: Ася ЖУКОВА

Уж сколько раз твердили миру… Переписав десятки заметок, как снимают порчу и чистят карму, втюхивают чудо-пылесосы - по цене космического корабля, я попалась сама. Причем на банальный. Но очень популярный развод – с заменой автоматов на квартирных электросчетчиках.

Нет, конечно, это не подмена рублей на дубли из банка приколов. Да и сумму отжали скромную – полторы тысячи. Но осадочек остался. Главным образом, недоумение: как могла купиться я? После всего, что было - заметок, интервью, полной прокачки. Ка-а-ак?!

Зомбирование с порога

В то утро (дело было еще до пандемии) все как совпало. Осталась дома, чтобы дежурить на сайте. Переведу: это плотный загруз, почти без перерывов. Возможно, до позднего вечера.

Вдруг в дверь звонят. Галопом бегу открывать – отвлекаться особенно некогда. На пороге пергидрольная блондинка с легким перегаром.

Здороваемся – тут же переходит к делу. Сует под нос красные корочки с фото и быстро убирает: «Инженер такая-то». Фамилия неразборчиво. Дальше пошла обработка – суть воспроизвожу по памяти:

- Электросчетчики у вас старые, автоматы надо менять. Сами понимаете – дело небезопасное, дальше тянуть нельзя, - затараторила гостья.

- Да, что-то такое припоминаю, предупреждали энергетики. Все руки не дошли, - мямлю невразумительно, продираясь сквозь пулеметный говор. (Работа горит, а я по подъездам диалоги развожу).

А мадам меж тем подводит к главному:

- У меня специалист по этажам ходит с проверкой. Если к частникам обращаться, представляете, сколько сдерут? А можно сейчас все сделать.

- Н-у-у… резон, конечно. А цена вопроса? – интересуюсь я. – И сколько времени займет?

Поняв, что клиент на крючке, дама парирует: «Три автомата – полторы тысячи, уйдет минут 10. Звоню?»

- Звоните, - вздыхаю. Быстро, дешево, почему нет?

«Специалист» - тоже изрядно помятый мужичок в темной куртке – возник, как черт из табакерки. Будто караулил этажом ниже.

Тут бы, казалось, и заподозрить неладное. Но нас, людей советской закваски, шокировать сложно. Вот и повелась.

Вырубив свет в квартире, хмурый тип копался в щитке, максимум, минут 5-7. И вуаля – вместо черных исшарканных гашеток – новенькие белые. «Автоматы», - важно пояснили мне.

Заплатила за глупость

Ахтунг (он же момент истины) наступил, когда пришла пора расплачиваться. Блондинка-«инженер» лихо накорябала товарный чек с печатью «Оплачено», но без даты и моего адреса. Вы удивитесь, я «проглотила» и это. Время поджимало – тут не до критического подхода.

Вытаскиваю две тысячи. «О-ой, а у меня сдачи нет, - огорченно щебечет визитерша. – Может, на карту переведете?»

- На какую такую карту? – стала закипать я. - Только наличными,

Поняв, что «предприятие» близко к краху, «инженерша» моментально заслала коллегу в супермаркет на первом этаже. Бегом за сдачей.

Понаблюдав за всеми этими пассами (о, чудо), начинаю прозревать:

- Из какой вы, повторите организации? То есть не из управляшки? Говорили же, что не частники.

- Я же вам документ показывала!

А вот и чек за услуги. С печатью! Все официально Фото: Ася ЖУКОВА

Тем временем подоспела сдача. Но я уже вышла из транса. Решила –наберу энергетиков, хоть посоветуюсь. Опасения подтвердили: «Конечно, частники, по подъездам ходят, зарабатывают».

Ситуация приобрела не тот оборот, блондинка занервничала. И пошла в атаку: «Девушка, не отнимайте мое время. У нас еще вон сколько квартир».

- Девушка, я уже поняла, что вы меня ввели в заблуждение! Что делать будем?

Скажу честно: поединок выиграла «инженерша». Пригрозив, «тогда мы все снимаем и уходим». А мне уже – ох, как надо было вернуться к работе.

- Ладно, - машу рукой. – Провели так провели. Берите деньги и уходите.

Вяло посопротивлявшись для вида, гости сгребли пару купюр и быстро ретировались. Операция по отъему честно заработанных заняла не больше получаса. Вот такая история.

Освободившись, пробиваю в интернете те самые «автоматы». Что и требовалось доказать: 60 рублей штучка! Что касается установки – в УК (позвонила) это сделают за сумму практически символическую, 200-300 рублей.

Но главное – нужна ли мне вообще была эта услуга? Да нет!

- Вам, скорее всего, поставили вполне рабочие автоматы, но необоснованно дорогие и заменили автоматы, которые вовсе еще не пора было менять, - подтвердил инженер.

Кстати, предупредил: часто разводят на замену самих автоматов, за 3 000 – 5 000 рублей. Сколько это стоит на самом деле – см. «комментарий специалиста».

Одним словом, развели, как школьницу. Так что теперь старушкам, отдающим все сбережения за снятие порчи или выкуп устроившего ДТП внука, не удивляюсь. Уже проходили.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Установка электросчетчиков по новому закону – бесплатная!

Оксана Коробейникова, представитель ПАО «Красноярскэнергосбыт»

- Если электросчетчик сломался, устарел или у него закончился межповерочный интервал, то платить за его приобретение и установку потребители больше не должны. С 1 июля 2020 года ответственность за учет электрической энергии в частном секторе несут сетевые организации, в многоквартирных домах – Красноярскэнергосбыт. Не верьте никому, кто придет и скажет, что вам пора покупать и платно ставить новый счетчик. Если человека принудили купить электросчетчик, то кроме пустой траты денег его, скорее всего, ждет еще одна неприятность: обычно такие «деятели» ставят счетчик, и уходят. А на учет не передают. И потом клиент, иногда через несколько месяцев, обнаруживает, что его давно рассчитывают не по показаниям, а по среднемесячному объему или нормативам.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

НА КАКУЮ НАЖИВКУ ЛОВЯТ ЖЕРТВ?

Николай Рычков, президент красноярского отделения общероссийской общественной организации «Профессиональная психотерапевтическая лига:

- Здесь прямой расчет на людей эмоциональных, восприимчивых. Им стараются внушить, как это очень важно и нужно. Плюс есть большая скидка. Идет быстрая, мощная обработка. Они достаточно неплохие интуитивные психологи либо их учат этому (есть сетевые маркетинговые программы).

Кто становится жертвами? Импульсивные, склонные к риску или – как вариант - не особенно состоятельные люди. Чаще это женщины среднего и более старшего возраста.

Как избежать? Главное не спешить в моменте. Чтобы ни происходило, надо дать себе 3-5 минут, чтобы остановиться и посмотреть на ситуацию со стороны.

И тогда у вас появляется шанс сказать, что сейчас нет возможности принять решение, вы бы хотели перенести встречу на другой день. А сегодня можно лишь получить максимум информации, что это за услуга, какие она будет иметь последствия. То есть договориться на другой день и прояснение ситуации. Если в моменте человек остановился, это уже в 50% случаев снижает риск обмана.

ЗВОНОК В ФИРМУ

...На том конце линии трубку взяли с третьего раза. Как потом оказалось, сам хозяин фирмы. На просьбу вернуть деньги, сразу отрезал: «Это невозможо, старые автоматы мы не ставим - вдруг у вас потом что-то перемкнет, и вы будете нам претензию писать. А, если снимем новые и ничего не поставим взамен, вам что, потом без света сидеть?». На вопрос, почему так дорого, ведь автоматы можно найти по 60 рублей, заверил, что в этот ценник входит выключатель, а еще работа электрика и инженера. К тому же за такую цену автоматы вы нигде не купите, заявил владелец фирмы. Если вы приняли инженера за работника УК, это не его проблемы, добавил он. Инженер сразу представляет удостоверение, надо было просто его читать.

Но вот что говорит юрист:

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?

Николай Алмаев, адвокат:

- Отмечу, в действиях таких людей есть элементы мошенничества. Поскольку они сознательно ввели вас в заблуждение по поводу стоимости товара. Продали его в несколько раз дороже.

Существует закон о защите прав потребителей. В нем статья 10-я «Информация о товарах», в которой четко прописано: исполнитель обязан предоставлять потребителю ДОСТОВЕРНУЮ информацию о товаре, в том числе о его стоимости.

И если информация была доведена с искажением, у человека возникает право на компенсацию, он может вернуть деньги, которые переплатил.

Нужно отправить исполнителю претензию: «Тогда-то вами был продан товар, стоимость которого указана недостоверно, прошу возвратить мне разницу в стоимости». Форма может быть произвольной.

Надо установить им срок. Скажем, 10 дней. И, если вам ответят отрицательно, можно обратиться в суд с иском. Конечно, все это затратно по времени. У предпринимателей есть пути защиты: «Мы же определили стоимость, человек согласился».

И тут все зависит от того, как решит на это суд. Но, по закону о защите прав потребителей, потребитель у нас почти всегда прав. Он не должен ничего доказывать. Это обязан делать тот, кто оказывал услугу или продавал товар.