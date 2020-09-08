Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 8 сентября 2020 года: край на 9 месте по стране

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 8 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 8 сентября в Красноярском крае вновь зафиксирован рост количества случаев заболевания коронавирусом. За сутки – плюс 103 новых случая COVID-19. А всего с начала пандемии – 17 729 лабораторно подтвержденных случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 616,9. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Красноярский край по-прежнему остается в первой десятке регионов страны с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 за сутки, а именно на 9 месте. Заболевших в крае значительно больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции. Всего выписавшихся 13 933 человека, за сутки – 83. Количество летальных исходов – всего 510, за сутки 4.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 778 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 226. Снято с медицинского наблюдения 34 814, в том числе последние сутки – 262.

Проведено тестов на коронавирус всего 835 003, из них за последние сутки 342.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.