Такого вы еще не видели: Красноярский аэропорт отметит юбилей массовым забегом по взлетно-посадочной полосе

Красноярский аэропорт отметит юбилей массовым забегом по взлетно-посадочной полосе Фото: Мария ЛЕНЦ

Признайтесь, вы когда-нибудь думали, что можно пробежать в кроссовках по взлетно-посадочной полосе действующего аэропорта? И вам за это еще медаль дадут. Чтобы у терминала стояли самолеты, готовые к взлету, а из высоких окон здания глядели пассажиры-болельщики? Сколько ни представляй, а это просто невозможно, ведь аэропорт – режимный объект, посторонним на взлетную полосу – ни-ни.

А вот Красноярский аэропорт решил отметить свой 40-летний юбилей как раз таким уникальным забегом. Дистанция – 5 километров по «взлетке». Приглашаются все желающие. О дате сообщат дополнительно, однозначно это будет выходной день в октябре. А пока можно зарегистрироваться здесь.

- Забег «Улетная пятерка» станет благотворительным, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Каждый участник при регистрации оплачивает стартовый взнос в размере 500 рублей, при желании можно внести и дополнительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены в фонд «От сердца к сердцу» на приобретение инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом.

По итогу забега медаль получит каждый, кто достигнет финиша. И еще будет много подарков от аэропорта. Остается добавить, что первое воздушное судно – Ил 62 из Москвы – приземлилось здесь 25 октября 1980 года. А сегодня «Красноярск» - один из крупнейших аэропортов страны. Он может принимать самолеты любого вида, осуществляет рейсы в том числе по многим зарубежным направлениям.