Красноярцы раскроют тайны третьей планеты

Фото: Олег ЧИПУРА

Квиз «ЭкоКОД. Тайны третьей планеты» - инициатива РН-Ванкор, а организует и проводит его парк флоры и фауны «Роев ручей». Кто сможет участвовать? Как зарегистрироваться? Сложные ли будут вопросы? В чем идея квиза? «Комсомолка» узнала подробности и готова вам все рассказать.

Подробности квиза

Кто может участвовать?Свои знания о природе может проверить любой желающий. Ограничений по возрасту нет. Формат – онлайн, и понятно почему. Организаторы хотят, чтобы в квизе приняло участие как можно бОльшее количество человек. Неважно, где вы живете,- в Красноярске ли, на Таймыре, главное, чтобы у вас была возможность пользоваться персональным компьютером, планшетом или смартфоном.

Конечно, особое приглашение – школьникам и их родителям, бабушкам и дедушкам. По словам организаторов, участие в квизе– это отличная форма семейного познавательного досуга.

Можно вместе участвовать, искать ответы на вопросы, читать что-то по теме.

- Нам бы хотелось привлечь к квизу как можно больше людей: семей, детей и, конечно же, школы Туруханского района и Таймыра. Компания готова оказать всестороннюю поддержку участникам из северных поселков края, - говорит Ольга Попова, представитель пресс-службы компании РН-Ванкор.

Тагульское месторождение. Фото: Роман АБАЛУЕВ

В игре - 6 тематических блоков по 10 заданий.Доступ для ответов на каждый тематический блок открыт в течение 1 месяца. Первый этап стартовал 7 сентября, поэтому уже можно смело заходить на платформу. Регистрация очень простая, номер телефона и ваше имя. Но будьте готовы, что времени на каждый ответ не так много - меньше минуты.

После каждого этапа с помощью ресурса платформы будет сформирован список участников на следующий этап.Будут ли задания усложняться? Да. Но тем и интереснее эта интеллектуальная битва. До финала дойдут настоящие знатоки, или такими участники станут в процессе, это, кстати, одна из задач квиза.

Финальный раунд квиза пройдет в марте 2021 года. Организаторы надеются на очную встречу. Знатоки, прошедшие все отборочные туры, смогут побороться за главные призы. Что это будет, пока держится в тайне. Но наверняка что-то очень нужное или приятное для жителей третьей планеты – планеты Земля.

К чему готовиться?

Конечно, темы о природе Земли, ее обитателях, тайнах и законах. Вопросы из области географии, биологии, основы экологии. Северу, Арктике – конечно, повышенное внимание. Задания не космически сложные, но и не простые.

- Мы постарались сделать очень интересные задания, небанальные, - рассказывает Светлана Чипура, заведующая отделом просветительской работы парка «Роев ручей». - К примеру, вы знаете, как родилась идея обычной «молнии-застежки»? Изобретатели подсмотрели идею в живой природе. Помните, посередине пера - твердая трубка, и по ее сторонам - сотни маленьких перышек. Если посмотрите под микроскопом, то увидите, что на каждом перышкеесть почти невидимые глазу ворсинки, а на них крошечные зацепки-крючки. Благодаря этим зацепкам пушинки словно связаны друг с другом «застежкой-молнией».

По словам авторов квиза, будут вопросы на тему экологии, из серии «человек и природа», в том числе связанные с высокими технологическими стандартами разведки и добычи нефти в тундре.

- Вопросы дальнейших туров будут касаться и деятельности производственных предприятий в уникальной экосистеме Заполярья, - поясняет Светлана Чипура. - К примеру, знаете ли вы, почему в отдельных местах тундры трубы нефтепровода подняты высоко над землей?

Об отношении к природе

В «РН-Ванкор» уверены, что любовь к природе, бережное отношение к ней формируется с детства. Поэтому «РН-Ванкор» уделяет много внимания экологическому воспитанию детей и подростков, от специальных уроков в школах до научной деятельности в вузах.

В годовом календаре «РН-Ванкор» разные мероприятия, от локальных субботников до больших природоохранных событий, к примеру, ежегодный запуск в Енисей мальков сига, хариуса и других ценных пород рыб.

Фото: Владимир БОРШЕВСКИЙ

Но главное, разумеется, другое.

- Наша задача как недропользователя, как нефтедобывающего предприятия- сохранить первозданность тундры, передав ее последующим поколениям, - говорит Ольга Попова. – Построив Ванкор, огромный промышленный город, мы храним хрупкую экологию Арктики.

«РН-Ванкор» уже больше 11 лет демонстрирует самые высокие экологические стандарты в производстве. С самого начала месторождение стало инновационной площадкой - все современные достижения науки в области экологии и нефтегазодобычи здесь, на Ванкоре.У нефтяников есть даже такая фраза - «Едем на Ванкор подышать!»

Бережное отношение к природе Севера проявляется во всем, от глобальных проектов до, казалось бы, мелочей. Только пара примеров.

Дороги построены так, чтобы не повредить тундровый покров и минимизировать воздействие на вечную мерзлоту: специальная георешетка защищает насыпи от расползания. Вместо гусеничных вездеходов применяются российские шестиколёсные вездеходы на шинах сверхнизкого давления «ТРЭКОЛ», позволяющие двигаться по моховому покрову тундры, не повреждая его. Кстати название «ТРЭКОЛ» происходит от слов «ТРанспортЭКОЛогический».

Экологическая защита распространяется и на быт: вахтовикам запрещено охотиться и ловить рыбу.

Проверь себя!

Автор прошел первый этап и может авторитетно заявить, что вопросы очень интересные! Есть на знания, есть на смекалку и сообразительность. Тем, кто присоединится к игре, рекомендую освежить знания о Севере и Артике, вспомнить, в чем заслуга исследователей Виллема Баренца, Харитона и Дмитрия Лаптевых.

Чтобы погрузить вас в атмосферу северного квиза, публикуем один из вопросов целиком.

Прочитайте текст, в нем скрыт четырехзначный код, найдите его.

Уже неделю в тундре шел дождь. Промокшие геологи всматривались в небо в надежде на просвет, но лишь изредка лучи солнца пронзали облака и играли всеми цветами радуги, чтобы вновь скрыться за серыми тучами. Андрей Андреевич – лидер экспедиции - еще не вернулся.

В палатках было тихо и пусто. Оставалось только ждать.

КОНКРЕТНО

Для участия необходимо подать заявку на регистрацию код квиза 103685. Участие – бесплатное. По всем организационным вопросам можно обращаться по тел.: (391) 294-20-20.

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