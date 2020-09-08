Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 8 сентября 2020: еще плюс 3 погибших за сутки

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 8 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу на утро 8 сентября от оперативного штаба: в Красноярске и крае официально зафиксировано 17 626 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 106 случаев заболевания. Выздоровевших всего – 13 850 человек, за сутки 10 человек. Погибших 506, за сутки – 3 человека.

Распределение по территориям:

- Красноярск – 8661

- Северо-Енисейский район – 1336

- Ачинск – 908

- Норильск – 751

- Канск – 339

- Емельяновский район – 316

- Минусинск – 312

- Дивногорск –305

- Шарыпово – 295

- Березовский район – 294

- Назарово – 273

- Лесосибирск – 239

- Сосновоборск – 211

- Богучанский район – 202

- Уярский район – 155

- Курагинский район – 140

- Мотыгинский район – 139

- Шарыповский р-н – 139

- Ачинский район – 139

- Нижнеингашский район – 136

- Туруханский район – 125

- Ужурский район – 114

- Ирбейский район –111

- Большемуртинский район – 108

- Дудинка – 102

- Канский район – 99

- Манский район – 98

- Кежемский район – 92

- Эвенкия – 89

- Енисейск – 87

- Сухобузимский район – 86

- Балахтинский район – 80

- Иланский р-н –80

- Боготольский район – 78

- Минусинский район – 76

- Рыбинский район – 74

- Назаровский район – 68

- Бородино – 68

- Краснотуранский район – 65

- Енисейский район – 62

- Козульский район – 54

- Дзержинский район – 48

- Шушенский район – 45

- Ермаковский район – 44

- Абанский район – 43

- Партизанский район – 41

- Новоселовский район – 39

- Тюхтетский район – 37

- Большеулуйский район –34

- Саянский район – 33

- Идринский район – 32

- Каратузский район – 31

- Казачинский район – 19

- пгт. Солнечный – 18

- Пировский район – 17

- пгт Кедровый – 14

- Бирилюсский район – 13

- Тасеевский район – 9

- Игарка – 3.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 613,3. Темп прироста за сутки – 0,5 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 814 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 244. Снято с медицинского наблюдения 34 552 человека, в том числе за последние сутки – 207. Проведено тестов на коронавирус всего 834 661, из них за последние сутки 4 212.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции:8-800-100-56-53.