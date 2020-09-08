Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 8 сентября 2020: еще плюс 3 погибших за сутки

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 8 сентября 2020
Фото: Мария ЛЕНЦ
Данные по коронавирусу на утро 8 сентября от оперативного штаба: в Красноярске и крае официально зафиксировано 17 626 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 106 случаев заболевания. Выздоровевших всего – 13 850 человек, за сутки 10 человек. Погибших 506, за сутки – 3 человека.
Распределение по территориям:
- Красноярск – 8661
- Северо-Енисейский район – 1336
- Ачинск – 908
- Норильск – 751
- Канск – 339
- Емельяновский район – 316
- Минусинск – 312
- Дивногорск –305
- Шарыпово – 295
- Березовский район – 294
- Назарово – 273
- Лесосибирск – 239
- Сосновоборск – 211
- Богучанский район – 202
- Уярский район – 155
- Курагинский район – 140
- Мотыгинский район – 139
- Шарыповский р-н – 139
- Ачинский район – 139
- Нижнеингашский район – 136
- Туруханский район – 125
- Ужурский район – 114
- Ирбейский район –111
- Большемуртинский район – 108
- Дудинка – 102
- Канский район – 99
- Манский район – 98
- Кежемский район – 92
- Эвенкия – 89
- Енисейск – 87
- Сухобузимский район – 86
- Балахтинский район – 80
- Иланский р-н –80
- Боготольский район – 78
- Минусинский район – 76
- Рыбинский район – 74
- Назаровский район – 68
- Бородино – 68
- Краснотуранский район – 65
- Енисейский район – 62
- Козульский район – 54
- Дзержинский район – 48
- Шушенский район – 45
- Ермаковский район – 44
- Абанский район – 43
- Партизанский район – 41
- Новоселовский район – 39
- Тюхтетский район – 37
- Большеулуйский район –34
- Саянский район – 33
- Идринский район – 32
- Каратузский район – 31
- Казачинский район – 19
- пгт. Солнечный – 18
- Пировский район – 17
- пгт Кедровый – 14
- Бирилюсский район – 13
- Тасеевский район – 9
- Игарка – 3.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 613,3. Темп прироста за сутки – 0,5 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 814 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 244. Снято с медицинского наблюдения 34 552 человека, в том числе за последние сутки – 207. Проведено тестов на коронавирус всего 834 661, из них за последние сутки 4 212.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции:8-800-100-56-53.