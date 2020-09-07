Два красноярских города при поддержке СУЭК получат федеральные гранты на благоустройство

Два города Красноярского края – Бородино и Канск – при поддержке Сибирской угольной энергетической компании стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Город Бородино одержал победу в категории территорий с населением до 20 тыс. человек. Шахтерская столица края получит федеральный грант на благоустройство центральной улицы Ленина. Здесь планируется разбить экстрим-спорт парк (зимой на его месте будут заливать каток), открыть кафе с летней террасой, амфитеатр, уличный кинозал с навесом. Для организации безопасного движения предусмотрены разведенные пешеходные и велосипедные потоки, дополнительные уличные знаки, разметка, тактильная плитка для слабовидящих людей. Остановочные павильоны на протяжении всей улицы будут заменены на современные "умные" остановки с информационными стендами, разъемами для подзарядки мобильных устройств. Особое внимание уделено озеленению – кроме сохранения существующих насаждений будут сформированы новые ландшафтные группы с низкорослыми деревьями, кустарниками, клумбами с цветами.

"Это большая общая победа всех жителей города, потому что на протяжении всей работы над проектом жители активно выдвигали свои идеи, предложения, - поздравил горожан глава Бородино Александр Веретенников. - Безусловно, большая работа по сбору мнений, подготовке фор-экскизов была проделана и нашими специалистами, архитекторами из Красноярска и Москвы, партнерами из СУЭК. Когда мы все вместе, мы все можем сделать! Спасибо всем!"

Город Канск стал победителем в категории населенных пунктов с численностью до 100 тыс. жителей. Здесь на грантовые средства будет реализован проект "Канск купеческий", в рамках которого масштабная реновация ожидает центральную площадь им. Н.И. Коростелева. Пространство площади будет состоять из трех зон – отдыха, активности и культурно-исторического наследия. Их наполнением станут "сухой" фонтан, выставочная зона расположенного рядом Краеведческого музея, амфитеатр со сценой, летняя "читальня" под открытым небом от библиотеки им. А.П. Чехова, детская площадка, многочисленные качели. Чтобы подчеркнуть архитектурную идентичность города, в оформлении малых форм, уличной мебели будет применен традиционный деревянный декор с резным орнаментом. В зимний период участок с "сухим" фонтаном станет катком. Новым событием станет Никольская ярмарка, которая была известна в начале XX века далеко за пределами Канска и собирала купцов со всей Сибири.

"Важно, что запрос на преображение именно этих общественных пространств исходил от самих жителей, - уверена заместитель министра строительства Красноярского края Елена Цитович. - Победа во всероссийском конкурсе и привлечение средств федерального бюджета позволит не только благоустроить знаковые для горожан территории, но и даст им новый ориентир в формировании комфортной городской среды".

Добавим, что в работе над обоими проектами активное участие принимали представители СУЭК. Для Компании поддержка подобных инициатив в последние годы стала одной из форм социального партнерства с территориями. Так, в 2019-м при участии угольщиков в число лидеров Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях вошел город Назарово. Выигранный грант в сумме 70 млн рублей направлен на благоустройство одного из наиболее популярных общественных пространств – Сквера имени М.А. Ладыниной, советской артистки и уроженки города.

"Развитие регионов присутствия, комплексное повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, жителей территорий – важнейшая цель социальной политики СУЭК. И ее базовый принцип – соучастие и совместная работа над изменениями с региональной и муниципальной властью, с самими жителями. Результаты конкурса еще раз показывают эффективность такой модели: все победившие при поддержке СУЭК проекты – это итог активной и плодотворной совместной работы, созидательной инициативы и творчества", - говорит заместитель Генерального директора АО "СУЭК", Президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится в четвертый раз. Организаторами конкурса выступают правительство РФ и Министерство строительства РФ. В текущем году в конкурсную комиссию поступило более 300 заявок из 76 российских регионов. Победителями стали 160 проектов из 60 регионов, которые получат в 2021-2022 гг. на реализацию конкурсных объектов субсидии из федерального бюджета. Общий объем призового фонда составит 10 млрд. рублей.