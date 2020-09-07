«Убрать за 6 часов»: в Дивногорске прошла экологическая акция «360»

В Дивногорске прошла экологическая акция «360». Фото: Александр Кузнецов.

Дивногорск. Правый берег Енисея вдоль улицы Нижний проезд. С одной стороны река и горы, с другой - лес с грибами. Излюбленное место отдыха горожан и туристов.

Невероятная красота... Если бы еще не мусорили! Фото: Александр Кузнецов.

Вот только больше впечатлений остается не от красоты сибирской природы, а от мусора. Он в лесу на каждом шагу, под каждым деревом – полиэтиленовые пакеты, стеклянные и пластиковые бутылки, бумага, салфетки, шины, мебель…

И даже шины убирали хрупкие девчонки. Фото: Александр Кузнецов.

В субботу, 5 сентября, в шести городах России одновременно прошли экологические мероприятия проекта En+ Group «360». Дивногорск как раз стал такой площадкой, где волонтеры очистили берег от мусора.

Много мусора...Фото: Александр Кузнецов.

При полной экипировке

Акция уже 10 лет проходит в Иркутской области на территории озера Байкал. Кстати, запуску проекта помогал Олег Дерипаска, основатель En+ Group.

Со временем границы мероприятия расширились: Иркутск, Дивногорск, Нижний Новгород, Братск, Миасс, Усть-Илимск.

- Акция 360 – часть комплексной программы экологических инициатив компании En+ Group, - рассказывает генеральный директор Красноярской ГЭС Сергей Кузнецов. - Обычный субботник на берегах озера Байкал, где участвовали около 100 сотрудников компании «Иркутскэнерго», со временем перерос в комплексную программу и масштабную акцию. В местах присутствия компании убираем зоны отдыха горожан, обустраиваем экологические тропы, пикниковые зоны.

Новенькая пикниковая зона. Фото: Александр Кузнецов.

Всего за 10 лет волонтерами было собрано порядка 4500 тонн мусора, в акции приняли участие 145 тысяч человек.

В 2020 году акция прошла с соблюдением всех мер безопасности – масочный режим, перчаточный, санитайзеры, соблюдение дистанции.

Более того, чтобы минимизировать взаимодействие людей между собой, волонтеров разделили в 2 захода. В Дивногорске вышли на площадку в первой половине дня более 40 человек и во второй столько же. Всего в акции приняло участие 99 человек, включая волонтеров, блогеров, представителей СМИ и вип-персон. Да, все на равных собирали мусор и таскали мешки.

Все на равных собирали мусор и таскали мешки. И вип-персоны тоже. Фото: Александр Кузнецов.

Воспитать экосознание

Но не просто собирали, а правильно собирали. На акции был организован сбор твердых бытовых отходов (ТБО) и раздельный сбор отходов (РСО). Отдельно сортировали стекло, металл, пластик и общий мусор.

Полная боевая готовность! Фото: Александр Кузнецов.

В итоге вышло металла 123 килограмма, стекла 115, пластика 68.

Попадался и габаритный мусор – шины, диван, стол-трансформер (видимо, кто-то отдыхал на берегу с особым комфортом и мебелью)

Мусор в реке... Фото: Александр Кузнецов.

- На этом берегу отдыхает много людей. К сожалению, оставляют после себя мусор, - говорит глава Дивногорска Сергей Егоров. - Конечно, мы стараемся, чтобы люди поддерживали порядок. В этой зоне организованы площадки для сбора мусора, поставлены баки. Но все равно разбрасывают. Экологическая акция поможет не только прибраться на берегу, здесь будут установлены информационные стенды, чтобы люди понимали, как себя нужно вести в таких местах. Важно, чтобы такие акции становились масштабными и популярными. Уверен, акция станет примером и для других жителей города.