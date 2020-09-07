Во время полета из Абакана в Москву в самолете умер 4-месячный ребенок

Прибывшие врачи уже ничем не смогли помочь ребенку Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время рейса «Абакан - Москва» умер 4-месячный ребенок. Об этом сообщили Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП произошло 4 сентября. Сообщается, что в 11.05 по местному времени в аэропорту Перми «Большое Савино» вынужденную посадку произвел «Airbus A 320» авиакомпании «Аэрофлот». Командир принял такое решение из-за трагических обстоятельств - на борту неожиданно умерла маленькая девочка. Врачи ничем не смогли помочь, им оставалось лишь констатировать ее смерть.

- В настоящее время производится осмотр места происшествия и тела ребенка, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. - Опрашиваются пассажиры рейса, родители ребенка, командир воздушного судна, а также медицинские работники, которые прибыли на борт самолета для оказания медицинской помощи.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, девочка летела в сопровождении мамы и реаниматолога на лечение. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины ее смерти. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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