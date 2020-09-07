Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 сентября 2020: COVID-19 заразились 17520 человек

Больше всего новых заболевших в краевом центре Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, в Красноярском крае на утро 7 сентября зарегистрировано всего 17520 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки - 107 новых случаев. Выздоровели 27 человек. Не смогли справиться с коронавирусной инфекцией 2 пациента (всего летальных исходов с начала пандемии – 503).

Какова география распространения коронавирусной инфекции в крае? В Красноярске 31 новый случай за сутки, в Ачинске – 18, в Сосновоборске и Кежемском районе – по 7, в Шарыпово – 4, В Минусинске, Богучанском и Рыбинском районах – по 3, в Норильске, Ачинском, Курагинском, Ужурском, Балахтинском, Иланском, Минусинском, Ермаковском и Абанском района – по 2, в Дивногорске, Назарово, шт. Солнечный, а также в Березовском, Уярском, Нижнеингашском, Большемуртинском, Канском, Сухобузимском, Краснотуранском, Козульском, Дзержинском районах – по 1.

Советуют в Роспотребнадзоре Фото: Управление Роспотребнадзора

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 609,6. Темп прироста за сутки – 0,6 процента.

Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 2777 жителей (за последние сутки + 149).

Снято с медицинского наблюдения 34345 человек (за последние сутки - 168).

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, проведено тестов на коронавирус всего 830449 (за последние сутки +6610).

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.