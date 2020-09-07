Красноярцев ожидает прохладная и дождливая неделя

Всю неделю будут лить дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

Осень вступает в свои права. Предстоящая неделя в Красноярском крае будет прохладной и дождливой.

Что сегодня? По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 7 сентября ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер до 8 метров в секунду. Температура воздуха от +13 до +15 градусов.

И далее в том же духе.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск синоптики красноярского Гидрометцентра, дожди будут лить каждый день. Поэтому зонтики очень даже пригодятся.

Во вторник, 8 сентября, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +17 градусов, к ночи похолодает до +8 градусов. Облачно с прояснениями.

В среду, 9 сентября, днем ожидается до +16 градусов, в темное время суток до +6 градусов.

В четверг, пятницу и субботу в светлое время суток будет стабильно +14 градусов, по ночам до +6 градусов.

Пора убирать летнюю одежду в шкаф и доставать осенние наряды.