Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 сентября 2020 года: заболевших более 17,5 тысяч

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные оперативного штаба по коронавирусу на 14 часов 6 сентября в Красноярске и крае. Официально подтверждены в лаборатории уже 17 520 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 107 случаев заболевания. Наибольшее количество в Красноярске – 31 новый случай (днем ранее 32). В Ачинске также отмечается большой прирост – 18 (днем ранее было 16). Наименьший показатель – в Игарке, там с начала пандемии всего 3 человека заразились коронавирусом.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 609,6. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Количество выздоровевших все меньше, за минувшие сутки выписались всего 27 человек, а всего 13 840. Летальных исходов всего 503, за сутки – 2 человека.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 777 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 149. Снято с наблюдения 34 345, в том числе за сутки 168. Проведено тестов на коронавирус всего 830 449, из них за последние сутки 6 610.

Красноярский край по итогам суток снова опустился на одну ступень и сегодня на 9-м месте первой десятки регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. В крае вновь выявлено на два случая заболевания меньше, чем днем ранее.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.