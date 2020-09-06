Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 сентября 2020: умерших уже 501

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб предоставил новые данные по количеству заразившихся COVID-19 на утро 6 сентября в Красноярске и крае. Всего зарегистрировано лабораторно подтвержденных 17 413 случаев заболевания, в том числе за последние сутки зарегистрировано 109 случаев. Наибольшее количество вновь в Красноярске – 32 новых, всего 8 596. В Ачинске новых 16 случаев, всего 878. Ачинск опережает Норильск, в северном городе всего 749 заразившихся, за сутки всего 1 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 605,9. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

По количеству летальных исходов – 501, за сутки скончались 3 человека. По количеству выздоровевших – 13 748 человек, за сутки 78. И вновь, обратите внимание, суточная заболеваемость превышается выздоровление. На лечении находятся уже 3 099 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2796 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 192. Снято с медицинского наблюдения 34 364, в том числе за последние сутки – 251. Проведено тестов на коронавирус всего 823 839, из них за последние сутки 6 417.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.