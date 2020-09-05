«Бизнес на костях»: в Красноярском крае мужчина раскапывал могилы и продавал останки как святые мощи

Шокирующую находку сделали "безопасники" на железнодорожном вокзале Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Какой чудовищный старт-ап, пишут в соцсетях. На севере Красноярского края – в Енисейске – мужчина выкапывал из могил человеческие останки, а потом выгодно сбывал с рук под видом святых мощей. Покупателям он представлялся как батюшка.

Эту шокирующую историю рассказала на своей странице в соцсетях Екатерина Калядина. Она адвокат, работает с компаниями, обеспечивающими транспортную безопасность на железнодорожных вокзалах края.

Сотрудники центрального, находящегося в Красноярске, 31 августа столкнулись с чем-то совершенно немыслимым. Как обычно, просвечивали багаж пассажиров. И вдруг в сумке, «проплывающей» на ленте-транспортере, разглядели человеческие кости. Хозяин кошмарного груза собирался пройти с ним на вокзал, а потом провести на поезде. Но его задержали, увели в караульное помещение.

Когда мужчина открыл сумку, все отшатнулись: там действительно лежали череп и кости, причем от разных людей. Останки повторялись.

В сумке лежали человеческие кости. Фото: адвокат Екатерина КАЛЯДИНА.

Тут же набрали полицию, было заведено уголовное дело, назначена экспертиза. Вскоре выяснилась правда, еще более жуткая: мужчина в Енисейске вскрывал могилы, извлекал оттуда останки, перевозил в Санкт-Петербург. А там продавал клиентам… как мощи святых.

МНЕНИЯ

- Остановите Землю, я сойду, - пишут в соцсетях. - Диагноз того, кто выкапывал и продавал, мне понятен, а вот интересно, кто покупал, у того давно гуси вперед хвостами летят? За что они деньги-то отдавали? Какие мощи святых?

- А люди интересно, о чем думали, откуда бы он взял бы мощи святых, а самое интересное, что они с ними делают, дома хранят?

- Просто бизнес…

- Может, в секты какие-то продает для совершения ритуалов.

- Ужасный бизнес. Страшно на кладбище останки выкапывать, мыть, а потом еще и перевозить их в сумке. Это что должно быть с психикой, чтобы такой старт-ап начать!

- Нелюдь… Какой кошмар.

Останки принадлежали разным людям. А продавались как... мощи святых. Фото: адвокат Екатерина КАЛЯДИНА.

- А какой дар убеждения: толкать обычные кости как мощи святых!