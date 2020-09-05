Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 5 сентября 2020 года: заболели 109, умерли 3

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 5 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае: на 14 часов 5 сентября 2020 года выявлено 17 413 заболевших, в том числе 109 за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора. Темп прироста в сутки - 0,6 %.

За весь период пандемии врачи вылечили 113 813 человек (+ 65 в сутки). Умер 501 (+3 в сутки).

Под медицинским наблюдением на дому сейчас 2 796, за сутки взято 192. Снято с контроля 34 364, за сутки 251.

Данные по территориям. Фото: Роспотребнадзор.

Проведено тестов на коронавирус 823 839, из них за последние сутки 6 417.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.