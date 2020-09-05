Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 сентября 2020: заразившихся COVID уже больше 17 тысяч

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 5 сентября 2020 года: заразившихся уже больше 17 тысяч человек.

Как меняется число заболевших. Фото: ИЦК

Всего диагноз COVID-19 подтвержден у 17 413 пациентов, за минувшие сутки у 109, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, темп прироста составил 0,6%.

За период пандемии врачи вылечили 13 813 человек (+65 в сутки). Спасти не удалось 501 (+3 в сутки).

Тестов на коронавирус провели 823 839, из них за последние сутки 6 417. Под наблюдением медиков на дому 2 796 человек (+ 192 за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 251.

Красноярский край сейчас на третьем этапе ограничений. Открыты торговые центры, рестораны, спортивные комплексы. Однако жителей призывают соблюдать обязательный масочный режим и сохранять социальную дистанцию.