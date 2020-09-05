Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 сентября 2020: заразившихся COVID уже больше 17 тысяч

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 сентября 2020.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 5 сентября 2020 года: заразившихся уже больше 17 тысяч человек.
Как меняется число заболевших. Фото: ИЦК
Всего диагноз COVID-19 подтвержден у 17 413 пациентов, за минувшие сутки у 109, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, темп прироста составил 0,6%.
За период пандемии врачи вылечили 13 813 человек (+65 в сутки). Спасти не удалось 501 (+3 в сутки).
Тестов на коронавирус провели 823 839, из них за последние сутки 6 417. Под наблюдением медиков на дому 2 796 человек (+ 192 за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 251.
Красноярский край сейчас на третьем этапе ограничений. Открыты торговые центры, рестораны, спортивные комплексы. Однако жителей призывают соблюдать обязательный масочный режим и сохранять социальную дистанцию.