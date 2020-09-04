Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 4 сентября 2020 года: за сутки скончались еще 6 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 4 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 4 сентября в Красноярске и крае официально зарегистрировано всего 17 304 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 107 случаев заболевания. Тогда как в других городах и районах края показатели идут на спад, в Красноярске цифра неуклонно растет. За минувшие сутки в городе 35 заболевших.

Выздоровело – всего 13 748 человек, за минувшие сутки 78. Летальных исходов – всего 498, за минувшие сутки 6 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 602,1. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2855 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 203. Снято с медицинского наблюдения 34 113, в том числе за последние сутки – 223. Проведено тестов на коронавирус всего 817 422, из них за последние сутки 6 244.

Показатели по городам и районам

Красноярский край уже двое суток подряд остается на 9-м месте в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. При этом в крае выявлено на один случай заболевания меньше, чем днем ранее.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.