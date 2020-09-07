В сентябре в Красноярске стартует посвящение в тонкости естествознания

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Здесь забывают о рутине и с головой погружаются в неповторимую атмосферу. Хочешь проверить? Ты окажешься в центре внимания, а любой праздник: что день рождения, что мальчишник станут незабываемыми. Это то, что обязательно нужно увидеть.

В Красноярске уже давно работает бар от создателей «Естествознания». Это «Zажигалка». Его любят не только местные, но и гости города, для которых любой визит в столицу региона — это фирменная атмосфера сети E|Z. Но знают о бренде не только в этом краю. Компания работает по всей России уже 17 лет. Кстати, день рождения компании празднуют в сентябре, и по традиции во всех заведениях сети гостей ожидают подарки и выгодные предложения.

«Естествознание» — новый формат для города. Впечатления будут чуть другими, нежели в «Zажигалке». Музыка здесь не такая громкая, свет тише и камернее, а главная цель — приятное общение с танцовщицами.

Клуб отличает современный интерьер, высокий уровень сервиса, со вкусом подобранная барная карта. Все это станет прекрасным дополнением к твоему вечеру. Мужской клуб работает как в будни, так и в праздники: настоящий режим «нон-стоп», без выходных и перерывов.

Для постоянных клиентов действует программа лояльности с дополнительными скидками и специальные предложения. В клубе регулярно проходят акции и доступны еженедельные бонусы. Поэтому не стоит думать, что отдых в «Естествознании» не для всех. Здесь можно как развеяться без лишних трат после тяжелого рабочего дня, так и отдохнуть от души большой компанией в обществе красоток. Не забудь взять с собой друзей 11 сентября к нам на открытие!

А чтобы попасть точно в цель, скажи на входе «Комсомольская правда» и получи бесплатный вход, напиток и карту постоянного гостя с 10% скидкой. Бонусы действуют с 11 по 13 сентября включительно. До встречи внутри!

Перед посещением ознакомьтесь с информацией о мужском клубе:

krsk.ez-strip.ru

Красноярск, Карла Маркса, д. 155А

Круглосуточная горячая линия — 8 (800) 500-65-05

WhatsApp и Viber — 8 (952) 893-88-68

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