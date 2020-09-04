Погода в Красноярске на выходные: похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая неделя календарной осени подходит к концу. Какая погода будет в финальный рабочий день пятницу 4 сентября и в выходные дни 5 и 6 сентября рассказали специалисты Гидрометцентра.

Итак, пятница: день начался солнечно, столбик термометра уже поднялся выше 20 градусов и ожидается до отметкеи 23 градуса. Но зонтик горожанам сегодня может понадобиться – большая вероятность осадков.

Прогнозируются осадки и в выходные дни: переменная облачность, ветер 1-3 метра в секунду, солнце поочередно с дождем, температура воздуха днем не более 17 градусов, ночью – не более 7. В целом погода на выходные задает настрой и на новую неделю.

Нужно понимать, что прогнозировать погоду – дело неблагодарное, она капризная и может изменить настроение. Никого не расстроит, если не будет обещанного дождя. Однако планам могут помешать сильнейший ливень или ураганный ветер. В таком случае МЧС рассылает уведомление.

Север края – Норильск, Дудинка, Игарка: стабильно 12 – 14 градусов выше нуля днем и 3 – 7 градусов ночью. Переменная облачность, без осадкой, с порывами северного ветра до 7 метров в секунду.