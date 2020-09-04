Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 сентября 2020: зараженных в с каждым днем все больше

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая информация коронавирусе в Красноярске и крае на утро 4 сентября. Всего официально зарегистрировано 17 197 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе последние сутки добавили в статистику 108 случаев заболевания. Большая часть приходится на Красноярск – 24 случая. 11 случаев – в Сосновоборске и 9 – в Ачинске. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 598,4. Темп прироста за сутки – 0,6 %

По количеству выздоровевших – 13 670 человек всего и 83 за последние сутки. Погибших - 492 человека, за последние сутки – 6 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2875 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 194. Снято с медицинского наблюдения 33 890 человека, в том числе за последние сутки – 239.

Проведено тестов на коронавирус всего 811 178, из них за последние сутки 7 032.

Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.