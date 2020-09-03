Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 3 сентября 2020 года: за сутки заболели 108, умерли 6

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 3 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным управления Роспотребнадзора на 14 часов 3 сентября, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае составило 17 197 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 108 пациентов. Темп прироста в сутки – 0,6%.

За весь период пандемии врачи спасли 13 670 (+83 в сутки). Погибли 492 (+ 6 в сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 2 875 человек (+194 новых за сутки). Снято с контроля 33 890, за сутки 239.

Данные по краю. Фото: Роспотребнадзор.

Всего проведено тестов на коронавирус 811 178, за сутки 7 032.