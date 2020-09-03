Коронавирус в Красноярске, последние новости на 3 сентября 2020: заболевших уже больше 17 тысяч

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 3 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении COVID на 3 сентября 2020 года: как передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Красноярском крае количество заболевших превысило 17 тысяч человек. Всего их 17 089. За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 110 пациентов. Таким образом, темп прироста составляет 0,6%.

Данные за сутки. Фото: ИЦК.

За период пандемии 13 587 человек (+75 в сутки) вылечили врачи. Летальных исходов 486 (+5 за сутки).

Под наблюдением находятся 2920 человек (+198 новых в сутки). Снято с контроля за сутки 322. Проведено тестов на коронавирус 804 146, за сутки 5 917.

Напомним, Красноярский край сейчас на третьем этапе снятия ограничений. Открыты торговые центры, рестораны, спортивные залы. Между тем у нас действует обязательный масочный режим. Кроме того, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию – не меньше полутора метров.

- Красноярский край по итогам суток занимает девятое место в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - В регионе количество заболевших за сутки все еще большем, чем выздоровевших.