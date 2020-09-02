Афиша Красноярска на неделю со 2 сентября 2020 года

Музыкальный театр
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае открыты музеи, библиотеки, кинотеатры, готовятся к новому сезону театры. Однако все учреждения работают с временными ограничениями, а фестивали и концерты сочетаются с онлайн-мероприятиями – таковы приметы сентября-2020
31 августа в Красноярской филармонии прошел первый живой концерт после длительного перерыва. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева посвятил свое выступление врачам, социальным работникам и волонтёрам, активно работающим в период пандемии. Однако на сентябрьские концерты, объявленные на сайте филармонии, билеты пока не продаются – следим за ситуацией!
1 сентября, День знаний, отметили онлайн-концертом, иллюминацией – массовые мероприятия пока не объявлены.
3 сентября Россия впервые отмечает новый праздник, День окончания Второй мировой войны. Основное событие дня – «Диктант Победы».
«Диктант Победы»
Организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек — с учётом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.
В Красноярском крае Всероссийская акция пройдет на более чем 130 площадках, в основном, это учебные заведения, библиотеки, музеи, молодежные центры.
Регистрация уже стартовала на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. 3 сентября одновременно по всей стране участники получат бланки с тестами и ответят на вопросы о Великой Отечественной войне. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».
А в это время
Фильм «Судьба человека»
На стадионе МСК «Радуга» покажут фильм «Судьба человека» в рамках проекта «Великое кино великой страны».
«Радуга»
ул. Е. Стасовой , 69 Л
2 сентября, 20.00.
Въезд на автомобилях свободный.
Выставка «Этот день мы приближали...»
Первую часть — ротонду — самый крупный в музейной истории городских инноваций паблик-арт объект, можно увидеть на улице. Внутри музея - коридор с основной выставкой, панорамы жизни красноярских ветеранов, серия фотографий детей из поискового отряда и гигантский рупор на Платформе.
В новой галерее представлены семь тем — эшелон, завод, воздушная трасса и морской путь, госпиталь, колхоз и дом — которые содержат в себе микро-истории, документы и знаковые предметы.
Бесплатный билет нужно взять в кассе. Она закрывается за 30 минут до конца работы музея и имеет 2 перерыва: 14.00-14.30 и 17.00-17.30. Понедельник у музея – выходной.
Музейный центр «Площадь Мира»
Вход свободный.
Фестиваль «Левитация»
В этом году фестиваль переехал в онлайн! 6 сентября фестиваль будет транслироваться на интернет-площадках Центра культурных инициатив, ОКО Ползунова и странице ЛЕВИТАЦИИ.
Прямо у вас дома:
- выставка арт-проектов и презентация проекта-победителя конкурсного отбора;
- поэтический баттл;
- музыкальный конкурс;
- основная музыкальная программа;
- онлайн-лекции и мастер-классы.
Ярмарка «Пятого цеха» 0+
Организаторы уличной ярмарки обещают, что будет вкусная еда, фермерские продукты, товары ручной работы, музыка и шоу для всей семьи. Кроме того, в программе мероприятия: мастер-классы от ведущих шеф-поваров Красноярска, концертная программа, автокинотеатр и многое другое.
Ул. Матросова 30, стр 68.
5-6 сентября, 12.00-20.00
Вход свободный.
Пешеходные экскурсии 10+
Приглашает Литературный музей им. В.П. Астафьева.
3 сентября в 18.30, «Красноярское купечество»
Экскурсия о «бизнесменах» прошлых времен: меценатах, купцах и предпринимателях. Как и в каких домах они жили, каким производством занимались, как заработали свое состояние, куда жертвовали свои накопления.
Время и место встречи: 18.25, возле Триумфальной арки (пр. Мира)
5 сентября в 12.00, «Литературный Красноярск»
Вы узнаете, где жили знаменитые писатели, чем вдохновлялись, каким было первое литературное явление на берегах Енисея, где останавливался А.П. Чехов и был ли в Красноярске А.С. Пушкин.
Время и место встречи: 11:55, Литературный музей им. В.П. Астафьева (ул. Ленина, 66)
6 сентября в 11.00, «Культпоход»
Экскурсия с огромным количеством интересных историй о культурной жизни Красноярска XIX–XX столетий.
Время и место встречи: 10.55 возле университета на ул. Ленина, 80
Обязательна запись по телефонам: 227-48-30 или 227-62-02
Билеты 200 рублей.
«История уездного города М» 12+
Музей Минусинска запускает проект к празднованию 200-летия Минусинска, посвященный локальным историям. Два раза в месяц будут выходить трёхминутные видеоролики, отражающие основные вехи истории Минусинска и судьбы известных личностей. Кроме того, будут описаны памятники архитектуры, ставшие свидетелями исторических событий, повлиявших на становление и развитие южной столицы Красноярского края. В рамках проекты выйдут 25 серий. Пилотный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале проекта.
Музей-усадьба Юдина
Афиша первой недели сентября —на все события необходима предварительная запись по телефону 22-11-444.
3 сентября в 15.00 — акция #щедрыйчетверг: обзорная экскурсия (12+) = входным билетам в музей: 150 рублей — взрослый билет, 100 рублей — вход для пенсионеров, студентов и детей.
4 сентября в 11.00 и 12.00 — квест «Теремок» для самых маленьких (3+). Читаем одноимённую сказку и ищем в усадьбе потерявшихся персонажей по их следам!
Стоимость: 250 рублей (взрослый + ребёнок).
5 сентября и 6 сентября в 15.00 — обзорная экскурсия по Юдинке (12+). Стоимость: детский, студенческий и пенсионный билет —170 рублей, взрослый — 220 рублей.
5 сентября в 11.00 — квест «Остров сокровищ» (10+).
В 1881 году Р.Л. Стивенсон опубликовал роман «Остров сокровищ». Гостям нашего «Острова сокровищ» придётся, вооружившись только компасом и картой, отыскать клад.
Стоимость: 200 рублей.
5 сентября в 17.00 — бинокулярная экскурсия (12+).
Рассматриваем Красноярск и окрестности в бинокль с балконов усадьбы.
Стоимость: детский, студенческий и пенсионный билет —170 рублей, взрослый — 220 рублей.
6 сентября в 11.00 — музейное занятие «По следам древнего человека: керамика» (10+).
В этот раз юные гости будут лепить горшочек из глины и украшать его орнаментом.
Стоимость: 200 рублей.
6 сентября в 14.00 — Новинка! Книжный квест! Стоимость: дети и студенты – 90 рублей, пенсионеры и взрослые – 100 рублей.
6 сентября в 16.00 — занятие «Дачные сюжеты» (10+). Узнаём о том, как проводили время красноярские дачники на рубеже XIX-XX веков, а после — пьём чай из тульского самовара и играем в дачные игры.
Стоимость: 200 рублей.
Защитные маски при приобретении билета и посещении музея обязательны.
ул. Мелькомбинатская, 2/1
Республика Тыва: народный праздник животноводов «Наадым – 2020» 6+
В этом году часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме и впервые к этому празднику с помощью социальных сетей Министерства культуры Республики Тыва смогут присоединиться все желающие в любой точке страны.
3 сентября, 17.00 - Онлайн-трансляция Гала-концерта Республиканского вокального конкурса «Ыраажы малчын»;
3-4 сентябрь - Онлайн мастер-классы по валянию войлока, обработке шерсти и выделке шкур;
3-4 сентябрь - Праздничные онлайн-концерты с участием творческих коллективов кожуунов в честь Наадыма.