Афиша Красноярска на неделю со 2 сентября 2020 года

Музыкальный театр Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае открыты музеи, библиотеки, кинотеатры, готовятся к новому сезону театры. Однако все учреждения работают с временными ограничениями, а фестивали и концерты сочетаются с онлайн-мероприятиями – таковы приметы сентября-2020

31 августа в Красноярской филармонии прошел первый живой концерт после длительного перерыва. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева посвятил свое выступление врачам, социальным работникам и волонтёрам, активно работающим в период пандемии. Однако на сентябрьские концерты, объявленные на сайте филармонии, билеты пока не продаются – следим за ситуацией!

1 сентября, День знаний, отметили онлайн-концертом, иллюминацией – массовые мероприятия пока не объявлены.

3 сентября Россия впервые отмечает новый праздник, День окончания Второй мировой войны. Основное событие дня – «Диктант Победы».

«Диктант Победы»

Организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек — с учётом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.

В Красноярском крае Всероссийская акция пройдет на более чем 130 площадках, в основном, это учебные заведения, библиотеки, музеи, молодежные центры.

Регистрация уже стартовала на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. 3 сентября одновременно по всей стране участники получат бланки с тестами и ответят на вопросы о Великой Отечественной войне. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».

А в это время

Фильм «Судьба человека»

На стадионе МСК «Радуга» покажут фильм «Судьба человека» в рамках проекта «Великое кино великой страны».

«Радуга»

ул. Е. Стасовой , 69 Л

2 сентября, 20.00.

Въезд на автомобилях свободный.

Выставка «Этот день мы приближали...»

Первую часть — ротонду — самый крупный в музейной истории городских инноваций паблик-арт объект, можно увидеть на улице. Внутри музея - коридор с основной выставкой, панорамы жизни красноярских ветеранов, серия фотографий детей из поискового отряда и гигантский рупор на Платформе.

В новой галерее представлены семь тем — эшелон, завод, воздушная трасса и морской путь, госпиталь, колхоз и дом — которые содержат в себе микро-истории, документы и знаковые предметы.

Бесплатный билет нужно взять в кассе. Она закрывается за 30 минут до конца работы музея и имеет 2 перерыва: 14.00-14.30 и 17.00-17.30. Понедельник у музея – выходной.

Музейный центр «Площадь Мира»

Вход свободный.

Фестиваль «Левитация»

В этом году фестиваль переехал в онлайн! 6 сентября фестиваль будет транслироваться на интернет-площадках Центра культурных инициатив, ОКО Ползунова и странице ЛЕВИТАЦИИ.

Прямо у вас дома:

- выставка арт-проектов и презентация проекта-победителя конкурсного отбора;

- поэтический баттл;

- музыкальный конкурс;

- основная музыкальная программа;

- онлайн-лекции и мастер-классы.

Ярмарка «Пятого цеха» 0+

Организаторы уличной ярмарки обещают, что будет вкусная еда, фермерские продукты, товары ручной работы, музыка и шоу для всей семьи. Кроме того, в программе мероприятия: мастер-классы от ведущих шеф-поваров Красноярска, концертная программа, автокинотеатр и многое другое.

Ул. Матросова 30, стр 68.

5-6 сентября, 12.00-20.00

Вход свободный.

Пешеходные экскурсии 10+

Приглашает Литературный музей им. В.П. Астафьева.

3 сентября в 18.30, «Красноярское купечество»

Экскурсия о «бизнесменах» прошлых времен: меценатах, купцах и предпринимателях. Как и в каких домах они жили, каким производством занимались, как заработали свое состояние, куда жертвовали свои накопления.

Время и место встречи: 18.25, возле Триумфальной арки (пр. Мира)

5 сентября в 12.00, «Литературный Красноярск»

Вы узнаете, где жили знаменитые писатели, чем вдохновлялись, каким было первое литературное явление на берегах Енисея, где останавливался А.П. Чехов и был ли в Красноярске А.С. Пушкин.

Время и место встречи: 11:55, Литературный музей им. В.П. Астафьева (ул. Ленина, 66)

6 сентября в 11.00, «Культпоход»

Экскурсия с огромным количеством интересных историй о культурной жизни Красноярска XIX–XX столетий.

Время и место встречи: 10.55 возле университета на ул. Ленина, 80

Обязательна запись по телефонам: 227-48-30 или 227-62-02

Билеты 200 рублей.

«История уездного города М» 12+

Музей Минусинска запускает проект к празднованию 200-летия Минусинска, посвященный локальным историям. Два раза в месяц будут выходить трёхминутные видеоролики, отражающие основные вехи истории Минусинска и судьбы известных личностей. Кроме того, будут описаны памятники архитектуры, ставшие свидетелями исторических событий, повлиявших на становление и развитие южной столицы Красноярского края. В рамках проекты выйдут 25 серий. Пилотный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале проекта.

Музей-усадьба Юдина

Афиша первой недели сентября —на все события необходима предварительная запись по телефону 22-11-444.

3 сентября в 15.00 — акция #щедрыйчетверг: обзорная экскурсия (12+) = входным билетам в музей: 150 рублей — взрослый билет, 100 рублей — вход для пенсионеров, студентов и детей.

4 сентября в 11.00 и 12.00 — квест «Теремок» для самых маленьких (3+). Читаем одноимённую сказку и ищем в усадьбе потерявшихся персонажей по их следам!

Стоимость: 250 рублей (взрослый + ребёнок).

5 сентября и 6 сентября в 15.00 — обзорная экскурсия по Юдинке (12+). Стоимость: детский, студенческий и пенсионный билет —170 рублей, взрослый — 220 рублей.

5 сентября в 11.00 — квест «Остров сокровищ» (10+).

В 1881 году Р.Л. Стивенсон опубликовал роман «Остров сокровищ». Гостям нашего «Острова сокровищ» придётся, вооружившись только компасом и картой, отыскать клад.

Стоимость: 200 рублей.

5 сентября в 17.00 — бинокулярная экскурсия (12+).

Рассматриваем Красноярск и окрестности в бинокль с балконов усадьбы.

Стоимость: детский, студенческий и пенсионный билет —170 рублей, взрослый — 220 рублей.

6 сентября в 11.00 — музейное занятие «По следам древнего человека: керамика» (10+).

В этот раз юные гости будут лепить горшочек из глины и украшать его орнаментом.

Стоимость: 200 рублей.

6 сентября в 14.00 — Новинка! Книжный квест! Стоимость: дети и студенты – 90 рублей, пенсионеры и взрослые – 100 рублей.

6 сентября в 16.00 — занятие «Дачные сюжеты» (10+). Узнаём о том, как проводили время красноярские дачники на рубеже XIX-XX веков, а после — пьём чай из тульского самовара и играем в дачные игры.

Стоимость: 200 рублей.

Защитные маски при приобретении билета и посещении музея обязательны.

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Республика Тыва: народный праздник животноводов «Наадым – 2020» 6+

В этом году часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме и впервые к этому празднику с помощью социальных сетей Министерства культуры Республики Тыва смогут присоединиться все желающие в любой точке страны.

3 сентября, 17.00 - Онлайн-трансляция Гала-концерта Республиканского вокального конкурса «Ыраажы малчын»;

3-4 сентябрь - Онлайн мастер-классы по валянию войлока, обработке шерсти и выделке шкур;

3-4 сентябрь - Праздничные онлайн-концерты с участием творческих коллективов кожуунов в честь Наадыма.