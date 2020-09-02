СУЭК помогает шахтерским городам создавать условия для гармоничного развития школьников

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Робототехника для малышей, школьная продленка с "тихим часом", логопедические занятия со степ-платформами – целый комплекс востребованных образовательных услуг планируется запустить в шахтерских городах Красноярского края с начала нового учебного года. Средства на воплощение педагогических идей и удовлетворение спроса со стороны родителей выделили Сибирская угольная энергетическая компания и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ".

Инициативные педагоги выиграли гранты в конкурсе социальных проектов "Созидание", который ежегодно проводит Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" при поддержке АНО "Новые технологии развития". Для конкурсантов "Созидание" становится последним этапом обучения и его главным итогом в Школе социального предпринимательства, организаторами которой также выступают Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "НТР". В рамках программы в течение года ведущие бизнес-тренеры страны обучают активных жителей шахтерских территорий основам социального предпринимательства, секретам создания успешных бизнес-проектов и их публичной защиты.

Выпускница Школы социального предпринимательства и призер конкурса "Созидание" Наталья Скляренко из Бородино уже приобрела на грантовые средства современные конструкторы для самых маленьких воспитанников Центра технического творчества, в котором работает педагогом-организатором. "Таких конструкторов в Бородино еще не было, - утверждает преподаватель. - Они позволяют постепенно усложнять задания: сначала дети учатся собирать простейшие фигуры по схеме, применять колеса, шестеренки, затем придумывать что-то свое. Завершающий этап обучения – создание программируемого робота".

Среди победителей конкурса "Созидание" и Центр технического творчества из Шарыпово, там детей будут учить "общаться" с квадрокоптером. В числе дополнительных услуг, которые будут внедрятся на гранты Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ", также углубленное изучение точных наук для старшеклассников на базе Информационно-методического центра работников образования и логопедические занятия с использованием ритмичных движений на степ-платформах в детском саду "Чебурашка" в Шарыпово, организация группы продленного дня с дневным сном в школе № 3 Бородино.

"Мы уже создали 15 спальных мест в соответствии со всеми санитарными нормами. Первоклассники – еще совсем малыши, они быстро устают, и отдых будет им только на пользу", - уверена автор проекта "Продленка", заместитель директора СОШ № 3 города Бородино Алена Темнова.

Добавим, что деятельность СУЭК по развитию социального предпринимательства неоднократно отмечалась профессиональным сообществом: Компания заняла первое место среди российских компаний в рэнкинге "Лидеры корпоративной благотворительности", дважды была обладателем премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства "Импульс добра", неоднократно побеждала в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса".