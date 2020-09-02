Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 сентября 2020 года: заразились 110 человек, умерли 5

За сутки в крае и заразились еще 110 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 2 сентября в Красноярском крае 17 089 подтвержденных диагнозов. За сутки заразились 110 человек, из них в Красноярске – 38. Смогли побороть болезнь 13 587 пациентов (+75 за сутки). Умерли 486 человек (+5 за сутки).

- Красноярский край по итогам суток, несмотря на незначительное увеличение количества подтвержденных диагнозов, опустился на одну позицию и занимает 9 место в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - прокомментировали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). - В регионе количество заболевших за сутки все еще большем, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Динамика распространения коронавируса в Красноярском крае Фото: ИЦК

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 804 146 (+5917 за сутки).

Под наблюдением 2920 человек (+198 новых за сутки, снято с наблюдения – 322).

Статистика распространения коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что наше регион находится на 3 этапе снятия ограничений. Уже страховые представители вернулись в медицинские организации Красноярского края. Это связано с возобновлением плановой медпомощи.

В 113 медицинских организациях организована работа представителей сферы ОМС, в 56 работают посты, в 30 размещены телефоны прямой связи.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.