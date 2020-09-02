Уже потеряла сознание: красноярские полицейские спасли 80-летнюю женщину из горящей квартиры

Старший лейтенант полиции Владимир Свирин и лейтенант полиции Алексей Озеркевич Фото: МУ МВД России «Красноярское»

Клубы черного дыма из окна квартиры многоэтажки и толпа зевак возле подъезда. Такую картину увидели полицейские–участковые, выйдя на очередное дежурство 1 сентября. Владимир Свирин и Алексей Озеркевич подъехали к участковому пункту полиции на улице 60 лет Октября в Красноярске и сразу ринулись на помощь. По пути успели сообщить о случившемся в дежурную часть, пожарным и медикам.

- Хозяева квартиры на даче, скорее всего, - махнула рукой одна из соседок. – Никак в квартиру не попасть.

Но полицейские решили проверить. Они подбежали к двери квартиры – та оказалась не заперта. В одной из комнат находилась женщина, она была уже без сознания. Надышалась дыма. Ее вынесли на улицу и передали в руки врачей скорой помощи.

- После этого полицейские предупредили находящихся в квартирах жильцов о задымлении, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - А когда прибыли пожарные, оказали помощь в эвакуации граждан. 80-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.

Уже установлено, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. Если бы участковые не подоспели вовремя, то хозяйка квартиры могла бы погибнуть, сейчас она в больнице и ее жизни ничего не угрожает.