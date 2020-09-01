Ветер ноты разметал по крыше: в Красноярске духовой оркестр устроил концерт на высоте Биг-Бена

В Красноярске духовой оркестр устроил концерт на высоте Биг-Бена Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский духовой оркестр дал концерт в необычном месте – на крыше мэрии. Как раз на высоте городского Биг-Бена. Так высоко музыканты раньше не забирались, но оно того стоило. Своим необычным выступлением оркестр поздравил жителей города с 1 сентября.

Прославленный коллектив под управлением Ильи Богова исполнил популярную отечественную и зарубежную музыку, знакомую многим поколениям россиян. Разнообразила концерт вокалом певица Валентина Ермакова.

Разнообразила концерт вокалом певица Валентина Ермакова Фото: Мария ЛЕНЦ

Попасть на крышу администрации города смогли, понятное дело, лишь единицы. Но благодаря тому, что организаторы устроили официальную трансляцию в интернете, в соцсети, концерт посмотрели тысячи человек. Причем не только в краевом центре: «Красноярск хорош! Привет из Екатеринбурга» - написал один из онлайн-зрителей в комментариях.

Глава города Сергей Еремин не смог пропустить такой концерт Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что с крыши открываются очень красивые виды – с одной стороны Покровская гора и Часовня, с другой стороны – Енисей и острова, за ним – новостройки Белых рос и Южного берега. И дальше – Столбы. Рядом Театральная площадь с фонтанами и облаченным в мрамор Театром оперы и балета с высоты смотрится совсем иначе, чем с земли – больше простора, а само здание театра кажется мощнее и изящнее. И, конечно же, Коммунальный мост, на котором с наступлением темноты включили праздничную подсветку.

Ветер унес нотные листы Фото: Мария ЛЕНЦ

Ветер дерзко перебивал звуки музыки, но это только придавало реализма происходящему. В какой-то миг он подхватил нотные листы и рассыпал их по крыше. А под конец туча принесла капли дождя.

Коммунальный мост осветился праздничной подвеской Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот какие комментарии оставили зрители в трансляции:

- Оркестр - красавцы и красавицы! Это круто! Респект!

- Не знаю, кто программу составлял, но это прекрасно!

- Красноярский духовой зе бест!

- А за концерт нашему любимому Духовому Оркестру - огромное спасибо!!!

Правда, была и критика, конструктивная:

- На город с миллионным населением только одна трансляция, через один видеопроигрыватель (который грузится через раз) и только в одной группе в ВК. Событие крутое, но послушать смогут далеко не все и то в основном с телефонов, местные телеканалы по телевизору трансляцию не взялись показывать.

Добавим, что Красноярский духовой оркестр часто радует зрителей своими концертами. Этот год получился скомканным из-за коронавируса, но музыканты все наверстают.

За считанные минуты ветер принес дождевую тучу. Концерт к тому времени как раз подошел к концу Фото: Мария ЛЕНЦ

Театральная площадь с высоты Фото: Мария ЛЕНЦ

Отделим ветер от музыки Фото: Мария ЛЕНЦ

В концерте прозвучали любимые многими поколениями музыкальные композиции Фото: Мария ЛЕНЦ

Ведущий доволен: концерт удался Фото: Мария ЛЕНЦ

Дирижер Илья Богов: "Как вам, понравилось?" Фото: Мария ЛЕНЦ