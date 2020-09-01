Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 сентября 2020 года: количество приблизилось к 17 тысячам

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал обновленную информацию о количестве заразившихся COVID-19 на 14 часов дня 1 сентября. Официально подтверждено 16 979 случаев с начала пандемии. Минувшие сутки увеличили статистику на 109 случаев. Из них 34 заболевших – в Красноярске. Таким образом динамика показывает рост количества заразившихся коронавирусом в краевом центре.

Выздоровело с начала пандемии 13 512 человек, за сутки – 96. По количеству погибших – всего 481, за сутки – 4 человека.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 590,8, темп прироста за сутки – 0,6%.

Проведено тестов на коронавирус всего 798 229, из них за последние сутки 609. Под наблюдением находятся 3 044 человека, за сутки снято с наблюдения 245, взято новых 229 человек.

Сегодня Красноярский край вновь поднялся на одну позицию и занимает 8-е место первой десятки регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. При этом край находится на 3 этапе снятия ограничений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.