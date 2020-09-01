Около 150 красноярских школьников выбрали для обучения «горняцкие» классы

Фото: СУЭК

Около 150 школьников из шахтерских городов Красноярского края выбрали для обучения "горняцкие" классы. Они формируются под патронажем Сибирской угольной энергетической компании из учащихся 10 и 11 классов на трех территориях – Бородино, Назарово и Шарыпово.

Программа профильного обучение впервые была запущена СУЭК в 2013 году, пилотным регионом стал город шахтеров и энергетиков Шарыпово. А позже положительный опыт был растиражирован в Назарово и Бородино. Таким образом, сегодня в школах шахтерских городов ежегодно работают шесть классов – три десятых и три одиннадцатых.

Фото: СУЭК

На средства угольщиков в учебных аудиториях создана особая образовательная среда – сделаны ремонты, закуплены новая мебель, современное компьютерное лабораторное оборудование, привлечены к обучению сильнейшие преподаватели школ и вуза (партнером СУЭК по реализации программы выступает Институт горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета).

Открыты для старшеклассников и дополнительные образовательные возможности: СУЭК в расширении компетенций школьников сотрудничает с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), Московским физико-техническим институтом (МФТИ), Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, Образовательным центром "Сириус", лагерем "Молодой лидер" в Сочи и другими ведущими учебными заведениями страны.

Как результат – старшеклассники на протяжении многих лет демонстрируют уверенную динамику роста и развития по результатам ЕГЭ и поступления в высшие учебные заведения. Причем, согласно статистике, более половины ребят делают выбор в пользу технических вузов страны, поступая туда на бюджетной основе.

С началом нового учебного года учащихся классов СУЭК, а также всех школьников и их преподавателей поздравил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров. "1 сентября – один из самых долгожданных и желанных праздников этого года, - отметил он. - Мы начинаем новый учебный год в непростых условиях пандемии, но искренне верим в то, что ребята останутся за школьными партами, со своими одноклассниками, любимыми педагогами, потому что школьная пора – прекрасное время: время новых знаний и возможностей, знакомств и расширения горизонтов".

Фото: СУЭК

Андрей Федоров также поблагодарил учителей за терпение, профессионализм, гибкий подход, которые они проявили в последние месяцы прошедшего учебного года. "Уверен, все наработки, сделанные в то время, помогут вам сегодня разнообразить учебный процесс. И от души желаю вам любознательных, благодарных учеников, поддержки и понимания родительских коллективов. А всем учащимся – нескучной и плодотворной учебы, здоровья, сил и радости от каждого дня!" – добавил гендиректор "СУЭК-Красноярск".