2 сентября в Красноярске состоится акция «Сирень Победы»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ, медиахолдинг «Комсомольская правда-Красноярск» и администрация Советского района продолжают экологическую акцию «Сиреневый день». В этом году ее символичное название «Сирень Победы».

Первый этап состоялся в мае, волонтеры высадили кусты сирени во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в Советском районе пройдет второй этап.

Жители района, заводчане, предприниматели, общественные организации, школьники высадят 250 кустов сирени в Центральном и Советском районах Красноярска. Если соединить между собой все точки сиреневого маршрута на карте районов, то получится победная цифра – 75.

В юбилейный год экологический маршрут символично проходит по улице 9 мая. Здесь появится сразу 5 новых зеленых пространств – рядом с домами 2 «Г», 33, 59, 63, 75.

Также в маршруте есть улицы Никитина, Ястынская, улица Мужества и Аэровокзальная - дворы, где живут ветераны, их дети и внуки. Остановится «Сиреневый день» и в школе №152, так как она носит имя героя Советского Союза Александра Дмитриевича Березина.В школьном музее организована экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Финиширует на улице Воронова, где в большом дворе, объединившем 3 дома, будет заложена новая аллея «Сирень Победы».

Отправная точка экологической акции – 9 Мая, 63. Начало в 11.00. Сюрприз для участников «Победной сирени» - выступление красноярского духового оркестра с песнями военных лет. Есть желание присоединиться к акции? Ждем!

Напомним, «Сиреневый день» проходит в Красноярске уже в четвертый раз. Благодаря акции сиреневые аллеи растут около ДК Металлургов, в Центральном парке, во дворах ветеранов, красноярских больниц, библиотек, школ и детских садов.

Всего за время проведения акции «Сиреневый день» в Красноярске высажено 1000 кустов сирени.

Как прошел майский «Сиреневый день – 2020» читайте здесь.