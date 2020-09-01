«Детка, отвернись!»: эротические леденцы выложили накануне нового учебного года на кассу в книжном магазине в Хакасии

Товар из категории 18+ находился по соседству с книгами, тетрадками, авторучками. Стоп-кадр видео "Нота Бена"

Накануне 1 сентября в канцелярских магазинах традиционно аншлаг: родители оптом закупают тетради, ручки, фломастеры. Подходя к кассе, добирают товары, которые, казалось бы, забыли взять в глубине торгового зала. Это давно подмечено, продавцы пользуются этим, чтобы выставить возле кассы все самое интересное.

Но сотрудники одного из книжных магазинов в Абакане, столице Хакасии, оказались мерчендайзерами 80-го уровня, продвигая покупателям свой товар. Пару дней назад родители, приобретающие товары к школе, заметили рядом с кассовым аппаратом коробку с товаром из категории 18+ (место которому – однозначно – в магазинах для интимных утех). Леденцы в форме обнаженного женского бюста и мужского достоинства. И этикетка с надписью «Ты заслужил леденец 18+».

Продавцы не увидели в этом ничего предосудительного. Стоп-кадр видео "Нота Бена"

Многих родителей это возмутило. Пикантные сладости показались и неуместными, и пошлыми: тут же дети кругом, зачем им показывать это? И вообще кому пришло в голову превращать книжный магазин в секс-шоп?

- Ничего страшного, что данная продукция здесь находится? – поинтересовались у продавца, на что она небрежно отметила:

- Нет, нормально.

А другой продавец, заметив камеру местного телеканала «Нота Бена» попросила прекратить съемку и покинуть зал. И вообще заявила, что она здесь не работает, а потом скрылась в подсобном помещении. Не прояснила ситуации и главный бухгалтер. Директор торговой точки не показался, но по телефону, видимо, дал распоряжение: магазин закрыть. А затем эротические леденцы пропали с прилавка.

В полиции Хакасии неуместным товаром заинтересовались и проведут проверку.