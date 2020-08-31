Что изменится в Красноярске с 1 сентября 2020 года: третий этап снятия ограничений из-за коронавируса и изменение автобусных маршрутов

Что изменится для красноярцев с 1 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

С первых дней осени в жизни красноярцев будет несколько важных изменений. Рассказываем, что изменится в Красноярске с 1 сентября 2020 года.

ТРЕТИЙ ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

27 августа губернатор региона Александр Усс объявил о снятии ограничений.

- Вчера поздно вечером Москва, а именно Роспотребнадзор России согласовал Красноярскому краю переход к третьему этапу снятия ограничений, связанных с пандемией, - заявил Усс. - С завтрашнего дня, 28 августа, разрешается работа всех торговых предприятий вне зависимости от площади, разрешается работа предприятий общественного питания - кафе, рестораны. столовые, работа образовательных учреждений - то есть практически все. Но при этом, конечно, есть необходимость соблюдать определенные санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся и социального дистанцирования, масок, расстояния между столиками в кафе и столовых. Подробнее

ИЗМЕНЕНИЕ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

Троллейбус №13 с Ж/д вокзала до Северо-Западного снова будет ходить по Копылова.

Троллейбус №4 не изменит схему: Ж/д вокзал – Маерчака – Калинина –Тотмина – ГорДК –Свободный – Маерчака – Ж/д вокзал.

Автобус №91 перестанет ездить по центральным улицам. Новый маршрут: Ветлужанка – Свободный – Караульная – через Покровский и Северный – конечная «Агротерминал».

Автобус №6 пройдет через автовокзал и Взлетную до Покровского. Конечная – на пересечении улиц Чернышевского и Караульной.

Маршрут автобуса №8 продлят с остановки «ДК Кировский» до поселка Водников. На маршруте добавятся 5 остановок: «Столовая», «Водокачка», «пос. Водников», «Аптека», «пос. Водников (конечная)». Подробнее

ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛКУ БУДЕМ ПО-НОВОМУ

С 1 сентября 2020 года Красноярск переходит на новую систему оплаты за тепло. Теперь будем платить за горячие батареи только по факту!

Новая схема сделает платежи прозрачными. За летние месяцы в графе «отопление» будет стоять ноль рублей. Платить за тепло будем с сентября и по май включительно. В квитанцию попадут только те показания, которые отобразил общедомовой прибор учета. Такими уже давно оборудована большая часть домов в Красноярске.

- Если прибора нет, то оплата за отопление будет производиться исходя из установленных нормативов потребления, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - Горожанам необходимо быть готовыми к тому, что каждый месяц суммы в квитанциях за отопление будут разными.

Задача управляющих компаний – вовремя, каждый месяц передавать показания с общедомовых приборов учета в ресурсоснабжающую организацию. Если опоздали – останется на совести УК, жильцам насчитают по среднему показателю. Подробнее

ВТОРАЯ ВОЛНАЯ КОРОНАВИРУСА

Красноярцев предупредили, когда может начаться вторая волна коронавируса. Возможно, это произойдет осенью, ориентировочно в октябре-ноябре, рассказал министр здравоохранения края Борис Немик.

- Мы рассчитываем, что в августе-сентябре первая волна заболеваемости и пиковая ситуация пойдет на спад, - отметил Борис Маркович. – Соответственно, готовимся ко второй волне, которая, возможно, будет с октября-ноября, когда пойдет грипп. И там будет сезонная циркуляция коронавирусной инфекции. Сама эпидемия, по первичным прогнозам, будет длиться 300 дней. Подробнее