Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 сентября 2020: проведено почти 800 тысяч тестов

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 1 сентября в Красноярске и крае количество официально зараженных случаев заболевания COVID-19 составляет 16 760 человек. В том числе за последние сутки рост составил 111 случаев. На дол. Красноярска приходится 28, также в тройке «лидеров» Ачинск – 8 новых случаев и Нижнеингашский район – 7 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 583,2. Темп прироста за сутки – 0,7 %.

Количество выздоровевших всего 13 416 человек, за сутки 57. Количество летальных – 477, за сутки погибли 7 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 100 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 215. Снято с медицинского наблюдения 32 813, в том числе за последние сутки – 230.

Проведено тестов на коронавирус всего 795 163, из них за последние сутки 6 602.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений.