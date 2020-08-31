Археологи СФУ восстанавливают историю летнего дома архиерея в Красноярске

Фото: СФУ

Большая часть находок после тщательной обработки и описания станет основой постоянно действующей экспозиции Культурно-исторического центра «Успенский». Красноярцы смогут увидеть столовую и кухонную посуду, стеклянные флаконы для лекарств, наградные знаки, принадлежавшие местному духовенству, уже в середине октября.

Раскопки велись в районе улицы Лесной —там, где в двухэтажном доме некогда была летняя резиденция красноярского архиерея.Здание находится через дорогу от Успенского мужского монастыря, а построил его в 1879-1883 годах иеромонах Зосима. Несколько лет назад здание было жилым, но в апреле 2017 года архиерейский дом включили в список охраняемых объектов. Честь проведения археологических исследований в его окрестностях была доверена учёным СФУ.

Старший научный сотрудник лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири СФУ Полина Сенотрусова рассказала о находках:

- Преимущественно речь идёт о бытовых предметах – посуде, зубных щётках, различных стеклянных флаконах, в которых раньше хранились лекарства и чернила. Аптечных ёмкостей больше всего, поскольку на территории Свято-Успенского монастыря были приют для нищих калек и детей из бедных семей. Также мы нашли предметы геральдические и религиозные, к примеру, наперсный крест, принадлежавший пока неизвестному представителю красноярского духовенства. Многочисленны фрагменты посуды – кухонных керамических горшков, тарелок, среди которых встречаютсядовольно интересные экземпляры зарубежного производства.

Фото: СФУ

Исследователь уточнила, что хорошую сохранность кухонной керамики, скорее всего, обеспечил «ледник» – кладовая для продуктовых запасов, которая имелась практически в каждом сибирском доме до появления холодильников. До нашего времени дошёл полный набор кухонной утвари, с помощью которого можно было приготовить обед на большую семью или общину. Удивительно, но серия фарфора и фаянса, произведённого на заводах Кузнецовых, всё ещё радует яркими цветами росписи.

Помимо отечественной керамики ученые нашли французский фарфор и изделия польской фабрики, которая просуществовала совсем недолго и закрылась в 20-е годы XX века. На одной кружке сохранилась поздравительная надпись в честь Дня Ангела – вероятно, вещь была подарена на чьи-то именины. Есть салатники, тарелки, много кухонного стекла. Встречаются флаконы, выпущенные по заказу Общества врачей Енисейской губернии. Думаю, в них хранились лекарства для больных крестьянских детей и бедных священников из низшего духовенства.

Фото: СФУ

Учёные с удовольствием демонстрируют маленькие прямоугольные флаконы с широким горлышком – прозрачное стекло ещё хранит следы фиолетовых чернил. Дело в том, что на территории монастыря был детский приют, где учителя из числа духовенства обучали маленьких красноярских сирот письму и грамоте. По мнению археологов СФУ, это первая подобная коллекция предметов, обнаруженная на территории Красноярска – она прочно связана с конкретным местом и его локальной историей.

Очень ценной для Красноярской епархии находкой стал памятный наперсный крест – изготовленный из темной бронзы и покрытый неизбежной патиной. Такие кресты чеканились с 1856 года в течение всего лишь четырёх лет,в честь окончания Крымской войны. Награждали такими крестами только священнослужителей. Наперсный – значит, носимый на груди (от старинного «перси» - грудь). Учёные полагают, что он принадлежал кому-то из жителей или гостей архиерейского дома, возможно, епископу. Истинного владельца ещё предстоит узнать.

Полина Сенотрусова отметила, что в работе по созданию подробной исторической справки о каждом из предметов будут участвовать студенты гуманитарного института СФУ. В раскопках же, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, старшим коллегам из университета помогали волонтёры, добровольно трудившиеся в Удачном.

Фото: СФУ

Интересно, что во время раскопок возле монастыря археологам удалось набрести на гораздо более древний пласт культуры сибиряков – стоянку кочевников времён неолита (VI тысячелетие до нашей эры). Учёные предполагают вернуться к раскопкам следующим летом, а пока приводят «архиерейскую» коллекцию в завершённый вид.