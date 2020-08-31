Чистота и порядок. «Красноярская рециклинговая компания» к новому учебному году готова

В зоне ответственности «КРК» находится 265 образовательных учреждений – 116 школ, лицеев и гимназий и 149 детских садов.

Как пояснили в компании, заявления на приостановку и изменение графика вывоза на период режима ограничений с апреля по июль направляло 201 учреждение. Где-то вывоз был приостановлен полностью, где-то потребовалось изменить график и вывозить отходы реже. Был выполнен соответствующий перерасчет стоимости оказанных услуг.

Объём работы оператора по детским садам в апреле сократился более чем в 10 раз – при плановом показателе 1726 куб. м вывезли только 127. По школам сокращение объёма было менее значительным – при плановом показателе около 1405 куб м вывезли почти 648. В мае, июне и июле, когда ограничения частично скорректировали, объёмы вывезенного мусора увеличивались, но планового уровня не достигали.

В августе порядок вывоза ТКО с территорий образовательных учреждений стал восстанавливаться. Региональный оператор вернулся к первичным договорным условиям и режиму работы.

«Мы полностью готовы к работе в новом учебном году, в школах и детских садах будет чисто, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Кроме того, мы планируем возобновить экологические уроки в школах, которые наши специалисты проводили для учащихся в прошлом учебном году».

Он отметил, что в 2019 году во время экологической олимпиады школьники Красноярска соревновались в сборе вторичного сырья – пластика и макулатуры. Тогда прогимназия № 131 получила от компании специальный экологический приз – баки для раздельного сбора мусора.

В новом учебном году компания планирует продолжить все свои экологические акции и проекты, а также готова поддержать всех, кто захочет организовать такие мероприятия в левобережной технологической зоне.