Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 31 августа 2020 года: за сутки заболели 110, умерли 7

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 31 августа. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом на 14 часов 31 августа, количество заразившихся COVID в Красноярске и крае возросло до 16 870. За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 110 жителей региона, из них 28 в Красноярске.

Таким образом, темп прироста составил 0,7%. За весь период пандемии врачи вылечили 13 416 (+57 в сутки). Погибли 477 (+7 в сутки), спасти их не удалось.

Данные по территориям на 31 августа. Фото: оперативный штаб по краю.

- По итогам суток Красноярский край опустился на девятое место в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, устойчиво превышает порог в 100 человек. Заболевших почти вдвое больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.