1 сентября 2020 в Красноярске: иллюминация, концерты на крыше и новая мелодия Биг Бена

1 сентября 2020 в Красноярске включат праздничную иллюминацию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра 1 сентября, День знаний. Тысячи детей пойдут в школу, сядут за парты. Начнутся уроки – теперь уже не удаленно, а «живьем». Как отметят 1 сентября в Красноярске?

Рассказываем подробности: итак, в День знаний главные городские часы (или Биг Бен, как называют их в Красноярске) будут исполнять новую мелодию - по мотивам хита Владимира Шаинского «Учат в школе». Услышать ее можно будет в 9,12,15,18,19 и 21 час.

Кроме того, Красноярск засияет огнями. Вся иллюминация – на зданиях, дорогах, мостах – будет работать в праздничном режиме. Ее включат вместе с уличными светильниками – вечером в пять минут девятого.

А как же в такой день без музыки? С 1 сентября школьников и педагогов поздравит духовой оркестр и хор «Тебе Поемъ». Для концертов выбрали необычную площадку – крышу городской администрации. Посмотреть трансляции концертов можно здесь. Выступление ансамбля «Тебе Поемъ» с 14.30, духового оркестра – в 19 часов.