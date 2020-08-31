Коронавирус в Красноярске, последние новости на 31 августа 2020: заболевших снова больше, чем выздоровевших

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 31 августа 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 31 августа 2020 года: за сутки заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших.

Красноярский край остается на восьмом месте в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Фото: ИЦК.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 111 человек, из них у 25 в Красноярске. Всего количество заболевших – 16 760. Темп прироста за сутки – 0,7%.

Врачи вылечили 13 359 человек (+25 в сутки). Не удалось спасти 470 (+7 в сутки).

- По итогам суток Красноярский край остается на восьмом месте в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Заболевших более, чем вчетверо больше, чем выздоровевших.

ВАЖНО

Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений, введенных из-за COVID. У нас уже открылись торговые центры, рестораны и места отдыха.

Но в общественных местах по-прежнему рекомендуют быть максимально осторожными. Случаи заражения происходят каждый день. Поэтому сохраняйте социальную дистанцию (не меньше полутора метров), ОБЯЗАТЕЛЬНО носите маски, как можно чаще мойте и обрабатывайте антисептиком руки.

Пожилым и имеющим хронические заболевания не стоит появляться в местах массового скопления людей.