На высоте! В Красноярске до конца года появится новая смотровая площадка

Смотровая площадка будет здесь! Фото: сайт администрации Красноярсокго края.

Красноярку очень повезло с рельефом, у нас много мест, откуда открывается вид на Енисей, на город, на «Столбы». Есть оборудованные для туристов места, а есть стихийные, куда любят приходить красноярцы. Есть видовки на «Столбах», есть на левом и правом берегах Енисея, есть и в самом центре города, на Караульной горе.

До конца года к ним добавится еще одна смотровая площадка на Николаевской сопке.

Уже сделаны геологические и геодезические работы, подготовлена проектно-сметная документация и объявлены торги на определение подрядчика.

Новая смотровая площадка свяжет экопарк "Гремячая грива" и спортивный кластер "Сопка".

Здесь появятся амфитеатр под открытым небом, пешеходная зона, скамейки, парковка для автотранспорта, места для сбора мусора. Территория будет освещена.

До конца года эскиз станет реальностью. Фото: сайт администрации Красноярсокго края.

Площадка будет построена из нескользящих материалов для безопасного нахождения на ней зимой и в межсезонье. При строительстве площадки не планируется вырубка существующих зелёных насаждений, наоборот, запланировано дополнительное озеленение.

"Мы приняли правильное решение – привести в нормальное состояние место, давно полюбившееся горожанами. Уверен, новая смотровая площадка на Сопке будет востребована и станет одним из любимых мест для красноярцев. В целом считаю, что такие общественные пространства, как экопарк "Гремячая грива", являются визитной карточкой столицы края. Сюда ходят гулять красноярцы и гости города, у которых остаются самые теплые впечатления о нашей сибирской природе и о благоустройстве городских объектов", – отметил Александр Усс.

Как попасть на новую видовку? После ее открытия сюда можно будет попасть, поднявшись пешком или на автотранспорте от остановки "Биатлонная", либо поднявшись на фуникулере на территории кластера "Сопка" и пройти по экологической тропе, ведущей до самой смотровой площадки. Также до нее можно будет добраться, через "Гремячую гриву".