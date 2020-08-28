Печальные новости: в красноярском зоопарке «Роев ручей» умер лев Генрих

В красноярском зоопарке «Роев ручей» умер лев Генрих. Фото: "Роев ручей"

Печальные новости пришли из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Сегодня, 28 августа, там простились со львом Генрихом. Нет, любимец и легенда зоопарка не был болен. Просто настало его время – в этом году он отметил свой 19-й день рождения. У представителей семейства кошачьих век недолог, редко кто из них доживает до такого почтенного возраста. На воле сородичи Генриха живут всего 10 – 14 лет.

- Маленьким двухмесячным львенком Генрих приехал в «Роев ручей» из Новосибирского зоопарка в 2001 году. И разу стал любимцем посетителей и сотрудников, - вспоминают работники парка. – Первый год жизни в Красноярск Генрих провел в тесном контакте с персоналом, который ухаживал за ним и жил с львенком в специально приспособленной комнате.

Он ушел в глубоко преклонном возрасте. Фото: "Роев ручей"

Многие из первых посетителей помнят рыжего котенка, которого часто выгуливали по аллеям парка. Потом, когда у Генриха выросла богатая густая грива, от прогулок пришлось отказаться. Он всегда притягивал внимание публики, любил позировать, лениво растягиваясь на солнце. Или прятался в укрытие, когда хотел побыть в тишине.

После себя Генрих оставил большое потомство, по зоопаркам мира разъехалось много львят – детей и внуков Генриха.

Он ушел в глубоко преклонном возрасте.