Горячий бой на северных широтах: команда Северного флота разгромила таймырских хоккеистов

Горячий бой на северных широтах. Фото: пресс-служба Северного флота

На севере Красноярского края сейчас базируются несколько кораблей арктической группировки Северного флота. Там проводятся военные учения. А в перерыве между учебными боями моряки участвую в хоккейном турнире за Кубок Северных городов.

26 августа в Дудинке состоялась финальная игра. Сборные команды Дудинки и Талнаха разыграли между собой третье и четвертое места. Главная борьба развернулась между североморцами и норильчанами.

За команду гостей выступали командующий Северным флотом герой России вице-адмирал Александр Моисеев и его заместитель – вице-адмирал Олег Голубев, помощник командующего флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарев и командир бригады десантных кораблей капитан 1 ранга Александр Клестов.

Во второй двадцатиминутке североморцы обошли соперников, забив 5 голов. Фото: пресс-служба Северного флота

В команде норильчан – начальник управления общественных связей города Владимир Баринов, глава Таймыра Евгений Вершинин, глава города Дудинки Юрий Гурин. Главный тренер – и.о.главы Норильска Николай Тимофеев.

Первый период команды завершили с равным счётом 1:1. Во второй двадцатиминутке североморцы обошли соперников, забив 5 голов, на которые норильчане ответили только одной шайбой. В третьем периоде команда из Кольского Заполярья закрепила успех. После финальной сирены на табло горел счёт 12:3 – самый крупный на турнире.

В общей сложности флотские хоккеисты забили в ворота соперников 25 шайб, а пропустили только 5. Это был лучший показатель команды Северного флота за всё время участия в Кубке Северных городов на Таймыре. Поэтому её игрокам, помимо золотых медалей и кубка, досталось большинство памятных призов от норильчан.

Моряки забили таймырцам в общей сложности 25 голов. Фото: пресс-служба Северного флота