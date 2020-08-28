День шахтера 2020 в Красноярском крае: как будут праздновать, программа мероприятий

Как будет проходить День шахтера в Красноярске 2020 Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Традиционно, 30 августа, которое в этом году выпадает на последнее воскресенье лета, празднуется День шахтера. Более 140 красноярских угольщиков СУЭК получат награды и благодарности.

К сожалению, в 2020-м году из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в сокращенном формате, без масштабных общегородских праздников. И сам День шахтера не будет отмечен массовыми гуляниями в связи с эпидемиологической обстановкой.

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Более 30 сотрудников красноярских предприятий СУЭК получат ведомственные награды Министерства энергетики РФ – нагрудные знаки «Шахтерская слава» и медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса», почетные грамоты и благодарностями. (Подробности)