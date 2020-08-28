В Красноярске продолжают сносить незаконно торгующие алкоголем павильоны

В Красноярске сносят незаконно торгующие алкоголем павильоны Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 28 августа, в Октябрьском и Советском районах Красноярска было демонтировано 2 торговые точки, где из-под полы и в нарушение законодательства торговали алкоголем: на улицах Малиновского, строение 29 и Вильского, 7 «г».

Администрация города совместно с правоохранительными органами и представителями общественности постоянно проводит работу по выявлению временных сооружений, в которых, продают алкогольную продукцию. С начала 2020 года в городе уже демонтировано 66 нестационарных торговых объектов, в которых выявлены правонарушения.

В 2020 году в Советском районе уже снесли 37 павильонов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Проблема серьезная и для города, и для района. Такие павильоны не подчиняются никаким правилам – торгуют ночью, утром, в выходные дни. Бытовых преступлений, происходящих на фоне алкоголя, очень много. Поэтому мы постоянно ведем работу по сносу таких торговых точек, - рассказал руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. – Обращаем внимание на павильоны, которые находятся на муниципальной территории. Проводим вместе с полицией рейды, контрольные закупки, после чего следует расторжение договоров и снос. В этом году 37 павильонов на муниципальной земле в Советском районе были снесены.

Ещё одна серьёзная проблема, связанная с незаконной продажей алкогольной продукции – это торговля суррогатами, в том числе во временных сооружениях.

«Употребление таких «напитков» приводит к серьёзным последствиям: отравлениям, увеличению количества осложнений, к необратимым изменениям, в том числе летальным исходам», - выразил озабоченность главный токсиколог министерства здравоохранения Красноярского края Сергей Гребенников.

Павильоны не подчиняются никаким правилам - торгуют алкоголем днем и ночью Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрацией города направлена информация в МУ МВД России «Красноярское» в целях проработки вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, неоднократно подвергнутых административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

О фактах незаконной торговли сообщайте на горячую линию «Стоп, алкоголь» 8-908-012-15-71 (сообщением через WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки). Телефоны работают круглосуточно.