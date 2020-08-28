Навострили уши и надели очки: в Якутии прошел уникальный кинопоказ для собак. Стоп-кадр видео

Свет медленно гаснет и зал погружается во тьму. На экране появляется заставка известной голливудской кинокомпании, пространство заполняется звуком... Зрители навострили уши, вильнули хвостами и уставились бусинками глаз через очки на экран. Ах да, еще маски – иначе нельзя, режим.

Начали!..

Популярный и самый крупный кинотеатр в Якутске своеобразно отпраздновал накануне, 27 августа, День российского кино. Поскольку в республике до сих пор действует режим ограничений, распахнуть двери кинозалов перед зрителями нельзя.

Поправочка: перед зрителями-людьми нельзя. Но по поводу четвероногих питомцев в указе ничего не сказано. А собаки, если кто заметил, порой очень внимательно смотрят телевизор, особенно когда там показывают из сородичей.

- Зрителями показа стали наши четвероногие друзья – собаки, - рассказали в «Киноцентре», комментируя в инстаграме свой видеоролик. – Зрителей мы рассадили в шахматном порядке, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Конечно, не могли забыть и про маски. Четвероногие зрители посмотрели фильм про дружбу человека с собакой.

Показ фильма прошел очень удачно: никто не нарушал дисциплину и социальную дистанцию. Зрители вели себя аккуратно и чисто. Тем не менее, после сеанса помещение кинозала тщательно продезинфицировали.

Это был первый в России кинопоказ такого рода. А жителям Якутска придется еще немного подождать – открытие кинотеатров в республике перенесли на 15 сентября.