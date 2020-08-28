Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 августа 2020: количество выздоровевших уже 13 258 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 28 августа в Красноярском крае официально подтверждено 16 539 случаев заражения COVID-19. В том числе за последние сутки – 111 случаев. На долю Красноярска приходится больше всего – 38, а всего уже 8 327.

По количеству выздоровевших – всего человек, за минувшие сутки 63. Смертельных случаев – всего 458, за сутки 8.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 575,5. Темп прироста за сутки – 0,7 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 090 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 289 человек. Снято с медицинского наблюдения 32 382, в том числе за последние сутки – 283.

Распространение по городам и районам

Проведено тестов на коронавирус всего 782 631, из них за последние сутки 6 765.

Распределение больных по тяжести течения заболевания и возрастным группам: бессимптомные - 6329, легкая степень тяжести – 3294, средняя степень тяжести – 6383, тяжелая форма – 533.

Распределение по возрастным группам:

- до 1 года – 84 ребенка

- от 1 до 6 лет – 502

- 7 – 14 лет – 580

- 15 – 17 лет – 204

- 18 – 29 лет – 2 242

- 30 – 49 лет – 6 138

- 50 - 64 года – 4 356 человека

- старше 65 лет – 2 433 человека.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.