В Красноярске полностью заработал ТРЦ «Планета»: какие действуют ограничения для посетителей

В Красноярске открылся ТРЦ «Планета» Фото: Мария ЛЕНЦ

Новость, которую ждали многие красноярцы – открылся торгово-развлекательный центр «Планета». Напомним, что указом губернатора с сегодняшнего дня, 28 августа, в крае разрешено работать всем предприятиям торговли, независимо от площади, общепита и развлечений. Это – третий этап снятия ограничений.

Тем не менее, руководство ТРЦ сообщает о действующих ограничениях, направленных на обеспечение безопасности, с тем, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией среди посетителей.

Кафе и рестораны: расстояние между столами будет не менее 1,5 метра, либо между ними должны быть установлены перегородки.

Кинотеатр: залы будут наполняться не более чем на 50 % (требования для досуговых заведений – на одного человека, включая работников, должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади).

Территория торгового центра: каждые два часа проводится дополнительная дезинфекция общественных зон, регулярная чистка систем вентиляции и кондиционирования. На входах – выхода установлены санитайзеры. Все сотрудники ТРЦ используют средства индивидуальной защиты. В торговых галереях и магазинах установлены рециркуляторы, которые обеспечивают чистоту воздуха.

Важно для посетителей: вход в торговый центр допускается только в масках. Если не запаслись ими заранее, то можно купить на входе. Необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.